Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Лихтштайнер объявил об уходе из «Арсенала»

    Защитник «Арсенала» Штефан Лихтштайнер сообщил, что покидает клуб. У швейцарца истек контракт.

    «Дорогие «канониры». Мы были близки, чтобы добавить важную главу в историю этого удивительного клуба (победу в Лиге Европы-2018/19). Но быть близко… К сожалению, этого недостаточно. Это тяжело принять. Я очень разочарован.

    Нашей целью было вернуть «Арсенал» на высочайший международный уровень и завоевать трофеи. Я просто желаю наилучшего своим товарищам по команде, тренеру, всем трудолюбивым сотрудникам и всем фанатам «Арсенала»! Я уверен, наша команда сможет завершить нашу миссию в следующем сезоне!

    Мне нравилось быть частью этого клуба. Это был большой вызов и опыт, к сожалению, без счастливого конца. Большое спасибо за вашу огромную поддержку! Я высоко это оценил!

    Увидимся», – написал Лихтштайнер в инстаграме.

    • 35-летний футболист перешел в лондонский клуб из «Ювентуса» летом прошлого года.
    • В сезоне-2018/19 Лихтштайнер провел за «Арсенал» 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    text

    Публикация от text (@stephanlichtsteiner)

    Источник: Инстаграм Стефана Лихтштайнера

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2019 18:17
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77120
    #4
    zigbert
    71287
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru