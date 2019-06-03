Лихтштайнер объявил об уходе из «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Штефан Лихтштайнер сообщил, что покидает клуб. У швейцарца истек контракт.

«Дорогие «канониры». Мы были близки, чтобы добавить важную главу в историю этого удивительного клуба (победу в Лиге Европы-2018/19). Но быть близко… К сожалению, этого недостаточно. Это тяжело принять. Я очень разочарован.

Нашей целью было вернуть «Арсенал» на высочайший международный уровень и завоевать трофеи. Я просто желаю наилучшего своим товарищам по команде, тренеру, всем трудолюбивым сотрудникам и всем фанатам «Арсенала»! Я уверен, наша команда сможет завершить нашу миссию в следующем сезоне!

Мне нравилось быть частью этого клуба. Это был большой вызов и опыт, к сожалению, без счастливого конца. Большое спасибо за вашу огромную поддержку! Я высоко это оценил!

Увидимся», – написал Лихтштайнер в инстаграме.

35-летний футболист перешел в лондонский клуб из «Ювентуса» летом прошлого года.

В сезоне-2018/19 Лихтштайнер провел за «Арсенал» 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.