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    Лихтштайнер: «Жест Шакири? Для нас это не проблема. Ее создают извне»

    Защитник сборной Швейцарии Штефан Лихтштайнер после матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Сербии (2:1) поддержал полузащитника Джердана Шакири.

    После забитого гола Шакири сложил руки на груди, изображая герб Албании. Хавбек – уроженец Косова. На игру он в вышел в бутсах с изображением флага республики.

    «В Швейцарии много игроков, которые играют с двумя паспортами, и Шакири один из них. Мы знаем, что была война, много сложностей в отношениях между странами бывшей Югославии.

    Для нас, футболистов, это не проблема. Проблему создают другие, извне. Шакири – один из наших лучших игроков, и мы его поддерживаем в любом случае», – сказал Лихтштайнер.

    За Швейцарию играют люди всех национальностей. Есть даже камерунцы

    Источник: ТАСС

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    23.06.2018 07:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 23 июня 2018, 13:49

      Не очень отношусь к албанцам, и в этом конфликте всегда поддерживал сербов, но во-первых, сербы сами виноваты, что проиграли этот матч, да ещё позволили Джаке и Шакири проявить себя. А во-вторых, в гербе Албании ничего запрещённого нет, поэтому не вижу в этом ничего криминального. Сербам, конечно, обидно - но повторюсь, не надо было такого допускать, всё было в их руках.

      0
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      Рейтинг: +223

      Cupota 23 июня 2018, 11:41

      Было видно по игре, что албанцы против сербов играли всерьёз. Было в этом что-то личное.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 23 июня 2018, 11:19

      Если ша кири считает что это герб албании- он сказочный долб айоб и вит сель его земляк

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      Рейтинг: +545

      kachan63 23 июня 2018, 07:54

      Не лез бы он в политику! Гнилое это дело.

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > kachan63 23 июня 2018, 08:01

      Не путай политику и проявления личных убеждений.. Хочет проявить свою позицию и может отстоять её, то почему бы и нет.

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