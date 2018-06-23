Лихтштайнер: «Жест Шакири? Для нас это не проблема. Ее создают извне»

Не очень отношусь к албанцам, и в этом конфликте всегда поддерживал сербов, но во-первых, сербы сами виноваты, что проиграли этот матч, да ещё позволили Джаке и Шакири проявить себя. А во-вторых, в гербе Албании ничего запрещённого нет, поэтому не вижу в этом ничего криминального. Сербам, конечно, обидно - но повторюсь, не надо было такого допускать, всё было в их руках.
Защитник сборной Швейцарии Штефан Лихтштайнер после матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Сербии (2:1) поддержал полузащитника Джердана Шакири.
После забитого гола Шакири сложил руки на груди, изображая герб Албании. Хавбек – уроженец Косова. На игру он в вышел в бутсах с изображением флага республики.
«В Швейцарии много игроков, которые играют с двумя паспортами, и Шакири один из них. Мы знаем, что была война, много сложностей в отношениях между странами бывшей Югославии.
Для нас, футболистов, это не проблема. Проблему создают другие, извне. Шакири – один из наших лучших игроков, и мы его поддерживаем в любом случае», – сказал Лихтштайнер.
Çift başlı Arnavut Kartalları!#Shaqiri #Xhaka#SUI #WorldCup pic.twitter.com/cq4n3EozZ6— Fanatik (@fanatikcomtr) 22 июня 2018 г.
За Швейцарию играют люди всех национальностей. Есть даже камерунцы