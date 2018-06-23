Лихтштайнер: «Жест Шакири? Для нас это не проблема. Ее создают извне»

Защитник сборной Швейцарии Штефан Лихтштайнер после матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Сербии (2:1) поддержал полузащитника Джердана Шакири.

После забитого гола Шакири сложил руки на груди, изображая герб Албании. Хавбек – уроженец Косова. На игру он в вышел в бутсах с изображением флага республики.

«В Швейцарии много игроков, которые играют с двумя паспортами, и Шакири один из них. Мы знаем, что была война, много сложностей в отношениях между странами бывшей Югославии.

Для нас, футболистов, это не проблема. Проблему создают другие, извне. Шакири – один из наших лучших игроков, и мы его поддерживаем в любом случае», – сказал Лихтштайнер.

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