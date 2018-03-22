Лихтштайнер не собирается заканчивать карьеру

Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер пока не собирается заканчивать свою профессиональную карьеру.

«Продолжу ли я карьеру после ЧМ-2018? Я прислушаюсь к своему организму, оценю физическое состояние и прикину мотивацию. Но на данный момент я не вижу причин, чтобы заканчивать играть в футбол.

«Ювентус»? Ближайшие два-три месяца будут определяющими в этом плане. Мне предстоит принять важные решения», – заявил футболист.

Напомним, что по окончании текущего сезона 34-летний игрок может стать свободным агентом.