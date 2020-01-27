«Бизнес Online»: «Аугсбург» интересуется защитником «Спартака» Рассказовым. Он может заменить Лихштайнера

По информации «Бизнес Online», «Аугсбург» проявляет интерес к защитнику «Спартака» Николаю Рассказову.

Руководство немецкого клуба пытается расторгнуть истекающий летом контракт с 36-летним Штефаном Лихштайнером. Если «Аугсбург» не договорится со швейцарцем, то Рассказов не перейдет в команду в зимнее трансферное окно. Полноценный трансфер россиянина сейчас выглядит маловероятным, рассматривается вариант аренды.

Контракт «Спартака» с Рассказовым истекает летом 2021 года.

В этом сезоне Рассказов провел за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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