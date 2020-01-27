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  • «Бизнес Online»: «Аугсбург» интересуется защитником «Спартака» Рассказовым. Он может заменить Лихштайнера

«Бизнес Online»: «Аугсбург» интересуется защитником «Спартака» Рассказовым. Он может заменить Лихштайнера

27 января 2020, 16:45
18

По информации «Бизнес Online», «Аугсбург» проявляет интерес к защитнику «Спартака» Николаю Рассказову.

Руководство немецкого клуба пытается расторгнуть истекающий летом контракт с 36-летним Штефаном Лихштайнером. Если «Аугсбург» не договорится со швейцарцем, то Рассказов не перейдет в команду в зимнее трансферное окно. Полноценный трансфер россиянина сейчас выглядит маловероятным, рассматривается вариант аренды.

  • Контракт «Спартака» с Рассказовым истекает летом 2021 года.
  • В этом сезоне Рассказов провел за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
  • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

Журналист Карпов: Рассказов недоволен своим положением в «Спартаке» и может покинуть клуб

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Спартак Аугсбург Лихтштайнер Штефан Рассказов Николай
Комментарии (18)
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Томик
1580133475
Отдайте Бакаева лучше. Да не возьмут. Толку от него.
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_-G-F-_
1580137312
Возможно это и утка. Но если это правда и переход состоится, то будет довольно-таки забавно. Раскрученные игроки никуда не идут, а такие скромные как Рассказов переходят в Европу, да и еще в топ чемп!!))
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Artemka444
1580137686
Было бы не плохо
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piligrim1986
1580138917
может ли?
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mikhan.voronov
1580141247
Пaрни, надeюсь и вaс нacтигнет тaкое же cчaстьe, как и меня. Оргазмы cтали сильнeе нaвeрное в рaз 100! Дa и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я проcто шокирован. Дa и выноcливee стал в нecколько раз и cтояк кaменный, нe упуcти cвой шaнc пoрaдoвать ceбя и eё в пocтeли, а вычитал здeсь ------------ https://nnna.ru/man
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vka1970
1580144985
Интересно девки пляшут.)))) А если не утка и всё таки в аренду уйдёт, то это будет очччень круто.Дзюбы тут Андоры ушатывают, а Рассказовы немецкий чемп топчут.Прикольно. Хотя кто у нас тогда на крае останется ? Старый Ещ или Зобнин который совсем не защитник ? Не порядок однако.
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Aviator
1580145343
Очень желаю Коле этого трансфера. Иначе эта плаксивая баба с мешками под глазами его угробит.
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portero
1580151514
может и перейдет куда нибудь , раз желание имеет.
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RotBerg
1580153505
В Ювентус))))))
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alexfilatov
1580158230
Надеюсь хоть уже кто-то поедет в Европу, развивать карьеру, а то совсем наши обленились, лимит делает своё дело, хорошая зарплата, постоянное место и не нужно париться и кому то что-то доказывать
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