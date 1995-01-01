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    «Бизнес Online»: «Аугсбург» интересуется защитником «Спартака» Рассказовым. Он может заменить Лихштайнера

    По информации «Бизнес Online», «Аугсбург» проявляет интерес к защитнику «Спартака» Николаю Рассказову.

    Руководство немецкого клуба пытается расторгнуть истекающий летом контракт с 36-летним Штефаном Лихштайнером. Если «Аугсбург» не договорится со швейцарцем, то Рассказов не перейдет в команду в зимнее трансферное окно. Полноценный трансфер россиянина сейчас выглядит маловероятным, рассматривается вариант аренды.

    • Контракт «Спартака» с Рассказовым истекает летом 2021 года.
    • В этом сезоне Рассказов провел за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

    Журналист Карпов: Рассказов недоволен своим положением в «Спартаке» и может покинуть клуб

    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6449

      piligrim1986 19 минут назад

      может ли?

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      Рейтинг: +367

      Artemka444 40 минут назад

      Было бы не плохо

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      Рейтинг: +107

      _-G-F-_ 46 минут назад

      Возможно это и утка. Но если это правда и переход состоится, то будет довольно-таки забавно. Раскрученные игроки никуда не идут, а такие скромные как Рассказов переходят в Европу, да и еще в топ чемп!!))

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      Рейтинг: +1632

      alarm 1 час назад

      ахаха! АХАХА!

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      Рейтинг: +2069

      Томик 1 час назад

      Отдайте Бакаева лучше. Да не возьмут. Толку от него.

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