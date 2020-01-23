Журналист Карпов: Рассказов недоволен своим положением в «Спартаке» и может покинуть клуб

Журналист издания «БИЗНЕС Online» Иван Карпов сообщает, что защитник «Спартака» Николай Рассказов рассматривает вариант со сменой команды.
По его информации, 22-летний футболист недоволен своим нынешним положением в московском клубе.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско предпочитает ставить на правый фланг обороны не Рассказова, а номинального центрального хавбека Романа Зобнина, в связи с чем игровая практика воспитанника заметно сократилась.
Интерес к фулбеку проявляют клубы Бундеслиги, один из которых готов подписать его уже в январе.
- В текущем сезоне Рассказов провел за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова