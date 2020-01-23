Журналист Карпов: Рассказов недоволен своим положением в «Спартаке» и может покинуть клуб

Не доволен своим положением? Так в твоем возрасте надо пахать и доказывать что ты достоин играть в основе. А не ныть меня на поле не выпускают. В 22 года давно в сборной надо в основе играть. Сомневаюсь что он кому то нужен из Бундеслиги.
Журналист издания «БИЗНЕС Online» Иван Карпов сообщает, что защитник «Спартака» Николай Рассказов рассматривает вариант со сменой команды.
По его информации, 22-летний футболист недоволен своим нынешним положением в московском клубе.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско предпочитает ставить на правый фланг обороны не Рассказова, а номинального центрального хавбека Романа Зобнина, в связи с чем игровая практика воспитанника заметно сократилась.
Интерес к фулбеку проявляют клубы Бундеслиги, один из которых готов подписать его уже в январе.
- В текущем сезоне Рассказов провел за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.