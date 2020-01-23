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  • Журналист Карпов: Рассказов недоволен своим положением в «Спартаке» и может покинуть клуб

Журналист Карпов: Рассказов недоволен своим положением в «Спартаке» и может покинуть клуб

23 января 2020, 22:46
24

Журналист издания «БИЗНЕС Online» Иван Карпов сообщает, что защитник «Спартака» Николай Рассказов рассматривает вариант со сменой команды.

По его информации, 22-летний футболист недоволен своим нынешним положением в московском клубе.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско предпочитает ставить на правый фланг обороны не Рассказова, а номинального центрального хавбека Романа Зобнина, в связи с чем игровая практика воспитанника заметно сократилась.

Интерес к фулбеку проявляют клубы Бундеслиги, один из которых готов подписать его уже в январе.

  • В текущем сезоне Рассказов провел за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
  • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Рассказов Николай
Комментарии (24)
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serhio80
1579811238
Журналажников когда за бред начнут штрафовать? Зобнин хоть один матч провел на позиции правого защитника? Там из конкурентов 35летний Ещенко
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derrik2000
1579811872
Вот если бы он был недоволен своим отношением как к тренировкам, так и играм, то я бы его понял. А если не доволен тем, что редко выпускают на игры в основе, то пусть уходит: с таким отношением к футболу хорошим футболёром ему не стать. Тем более, что со следующего сезона лимит будет более щадящий.
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VVM1964
1579812673
" В текущем сезоне Рассказов провел за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался " - и это не главное , а главное , что после травмы выглядит бледной тенью , того Николая , который уже начал было показывать вполне приличную игру (((
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Hektor 84
1579813666
Не доволен своим положением? Так в твоем возрасте надо пахать и доказывать что ты достоин играть в основе. А не ныть меня на поле не выпускают. В 22 года давно в сборной надо в основе играть. Сомневаюсь что он кому то нужен из Бундеслиги.
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ivanthebest
1579817256
Очевидно что парень раньше времени успокоился и снизил к себе требования. Вот и не попадает в состав, раз даже полузащитник играет лучше на его позиции. Логично, ведь у него в конкуренции Ещенко и в закромах русский паспорт. Зачем потеть???
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Диктор
1579834171
А я бы отпустил его ,скажем так имя еще не особо известное,супер игру он не показал-ну и пусть идет на все четыре стороны.
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piligrim1986
1579839612
а играть не пробовал?
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DENZILLO-Спартак
1579844097
скатертью дорога, недотёпа! Думаю, начать стоит с ПФЛ с такой игрой ,а там уж как пойдёт!
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Владислав Vlad
1579848777
Ну, если центральный хав, после травмы, играет на позиции правого защитника лучше, чем правый защитник, то к кому вопросы? Хотя, новость - скорее всего утка.)
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vka1970
1579854240
Если игрок центра лучше защитника на его же позиции, это о многом говорит. Пахать надо, а не языком трепать.
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