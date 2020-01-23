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    Журналист Карпов: Рассказов недоволен своим положением в «Спартаке» и может покинуть клуб

    Журналист издания «БИЗНЕС Online» Иван Карпов сообщает, что защитник «Спартака» Николай Рассказов рассматривает вариант со сменой команды.

    По его информации, 22-летний футболист недоволен своим нынешним положением в московском клубе.

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско предпочитает ставить на правый фланг обороны не Рассказова, а номинального центрального хавбека Романа Зобнина, в связи с чем игровая практика воспитанника заметно сократилась.

    Интерес к фулбеку проявляют клубы Бундеслиги, один из которых готов подписать его уже в январе.

    • В текущем сезоне Рассказов провел за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    23.01.2020 22:46
    Комментарии9
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      Рейтинг: +784

      Hektor 84 16 минут назад

      Не доволен своим положением? Так в твоем возрасте надо пахать и доказывать что ты достоин играть в основе. А не ныть меня на поле не выпускают. В 22 года давно в сборной надо в основе играть. Сомневаюсь что он кому то нужен из Бундеслиги.

      1
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      Рейтинг: +20641

      VVM1964 32 минуты назад

      " В текущем сезоне Рассказов провел за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался " - и это не главное , а главное , что после травмы выглядит бледной тенью , того Николая , который уже начал было показывать вполне приличную игру (((

      2
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      Рейтинг: +1024

      serhio80 > VVM1964 27 минут назад

      Да тащат всякую херню) бизнес онлайн пишет не о рыночных котировках, а о футболе)

      0
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      Рейтинг: +7113

      derrik2000 45 минут назад

      Вот если бы он был недоволен своим отношением как к тренировкам, так и играм, то я бы его понял.
      А если не доволен тем, что редко выпускают на игры в основе, то пусть уходит: с таким отношением к футболу хорошим футболёром ему не стать.
      Тем более, что со следующего сезона лимит будет более щадящий.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1024

      serhio80 56 минут назад

      Журналажников когда за бред начнут штрафовать? Зобнин хоть один матч провел на позиции правого защитника? Там из конкурентов 35летний Ещенко

      2
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      Рейтинг: +36818

      portero 1 час назад

      а перейдет другую команду РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +1988

      Борат 1 час назад

      Продать его за три копейки!
      А вместо него дезува купить!
      Гыгы вот умора!

      -3
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      Рейтинг: +20641

      VVM1964 > Борат 35 минут назад

      Клоун как всегда один из первых в любой новости о Спартака - вот что значит преданность идеалам )))

      2
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      Рейтинг: -8

      rammax fcsm > Борат 15 минут назад

      палец из своей попы вынь и понюхай... а потом носки свои месячные-стоячие... только в обморок от вони не упади... а потом оближи, что больше понравилось.. Гыгы вот умора!!

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