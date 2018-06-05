Лихтштайнер стал игроком «Арсенала»

«Арсенал» объявил о подписании контракта с правым защитником Штефаном Лихтштайнером. О сроках соглашения не сообщается.

Швейцарец присоединился к лондонскому клубу на правах свободного агента, поскольку по окончании сезона-2017/18 истекло его соглашение с «Ювентусом». За туринцев 34-летний футболист выступал с 2011 года, став с ними семикратным победителем Серии А и четырехкратным обладателем Кубка Италии.

В прошлом сезоне Лихтштайнер принял участие в 32 матчах, отметившись тремя голевыми передачами.