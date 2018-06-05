Лихтштайнер стал игроком «Арсенала»

Усиление усилением, но только в 34 года...Свободным агентом... Странный трансфер..
«Арсенал» объявил о подписании контракта с правым защитником Штефаном Лихтштайнером. О сроках соглашения не сообщается.
Швейцарец присоединился к лондонскому клубу на правах свободного агента, поскольку по окончании сезона-2017/18 истекло его соглашение с «Ювентусом». За туринцев 34-летний футболист выступал с 2011 года, став с ними семикратным победителем Серии А и четырехкратным обладателем Кубка Италии.
В прошлом сезоне Лихтштайнер принял участие в 32 матчах, отметившись тремя голевыми передачами.
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— Arsenal FC (@Arsenal) 5 июня 2018 г.