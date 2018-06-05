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    Лихтштайнер стал игроком «Арсенала»

    «Арсенал» объявил о подписании контракта с правым защитником Штефаном Лихтштайнером. О сроках соглашения не сообщается.

    Швейцарец присоединился к лондонскому клубу на правах свободного агента, поскольку по окончании сезона-2017/18 истекло его соглашение с «Ювентусом». За туринцев 34-летний футболист выступал с 2011 года, став с ними семикратным победителем Серии А и четырехкратным обладателем Кубка Италии.

    В прошлом сезоне Лихтштайнер принял участие в 32 матчах, отметившись тремя голевыми передачами.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    05.06.2018 16:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 6 июня 2018, 11:57

      Усиление усилением, но только в 34 года...Свободным агентом... Странный трансфер..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 6 июня 2018, 09:31

      Удачи Штефан, спасибо за все

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 22:11

      Лихтштайнер пригодится Арсеналу.

      3
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 > zigbert 5 июня 2018, 22:41

      В 34??? На бровке? Оттуда ещё Эктор Бельерин никуда не ушёл!!! Не спорю, это классное приобретение, которое 7 лет назад нужно было сделать...

      1
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 5 июня 2018, 17:04

      Явно усиление.
      И наконец то трансфер в защиту)

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 5 июня 2018, 16:53

      С учетом количества матчей в Англии выпускать Лихштайнера в матчах ротации команде точно не повредит

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