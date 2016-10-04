Лихтштайнер: «Нынешнее положение в «Ювентусе» – это не для меня»

Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер прокомментировал свое положение в клубе.

«Я расслаблен, очень расслаблен. У меня удивительная карьера. Я много выиграл с «Ювентусом», пережил великолепные моменты в «Лилле», «Лацио» и сборной.

У меня нет страха, но, конечно, нынешнее положение не для меня. В «Ювентусе» на игроков оказывается большое давление, и я каждый раз делаю все возможное, когда выхожу на поле. В 2018 году меня ждет большой турнир со сборной, и к тому времени я буду играть в каком-то клубе», – сказал Лихтштайнер.

Добавим, что футболист стал получать меньше игрового времени с приходом в команду Даниэля Алвеса и не попал в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов. Его контракт с туринцами истекает летом 2017 года.