«Вольфсбург» интересуется Лихтштайнером, в «Ювентусе» швейцарца может заменить Де Шильо

Представители «Вольфсбурга» контактировали с защитником «Ювентуса» Штефаном Лихтштайнером. Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука ди Марцо. Согласно источнику, «волки» поинтересовались у игрока сборной Швейцарии, не собирается ли он сменить команду этим летом.

Ди Марцо уточняет, что к 33-летнему футболисту также проявляет интерес «Ницца». В случае ухода защитника главным претендентом на его замену будет Маттиа Де Шильо из «Милана».

В минувшем сезоне Лихтштайнер забил один гол и отдал четыре результативные передачи в 30 встречах всех турниров. «Бьянконери» выиграли чемпионат Италии и Кубок страны. В финале Лиги чемпионов команда уступила «Реалу» со счетом 1:4. Портал Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.

Напомним, в период летнего окна переходов команду Массимилиано Аллегри покинули Дани Алвес («ПСЖ») и Леонардо Бонуччи («Милан»).