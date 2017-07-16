Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Вольфсбург» интересуется Лихтштайнером, в «Ювентусе» швейцарца может заменить Де Шильо

«Вольфсбург» интересуется Лихтштайнером, в «Ювентусе» швейцарца может заменить Де Шильо

16 июля 2017, 00:41

Представители «Вольфсбурга» контактировали с защитником «Ювентуса» Штефаном Лихтштайнером. Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука ди Марцо. Согласно источнику, «волки» поинтересовались у игрока сборной Швейцарии, не собирается ли он сменить команду этим летом.

Ди Марцо уточняет, что к 33-летнему футболисту также проявляет интерес «Ницца». В случае ухода защитника главным претендентом на его замену будет Маттиа Де Шильо из «Милана».

В минувшем сезоне Лихтштайнер забил один гол и отдал четыре результативные передачи в 30 встречах всех турниров. «Бьянконери» выиграли чемпионат Италии и Кубок страны. В финале Лиги чемпионов команда уступила «Реалу» со счетом 1:4. Портал Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.

Напомним, в период летнего окна переходов команду Массимилиано Аллегри покинули Дани Алвес («ПСЖ») и Леонардо Бонуччи («Милан»).

Источник: Gianlucadimarzio
Германия. Бундеслига Италия. Серия А Вольфсбург Ювентус Лихтштайнер Штефан Де Шильо Маттиа
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
17:51
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
2
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
6
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
6
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
13
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
12
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
23
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
71
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
21
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
21
Все новости
Все новости
ФотоМусиала едва не умер во время матча
Вчера, 20:11
7
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
Вчера, 08:13
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
14 августа
10
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
12 августа
1
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
У кандидата в депутаты Госдумы нашлось 9 тысяч акций клуба Бундеслиги
12 августа
3
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
9 августа
11
ФотоУ игрока «Вердера» сняли колеса с машины
8 августа
4
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
7 августа
3
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
6 августа
«Реал» близок к самой дорогой покупке в своей истории
5 августа
«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов
5 августа
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
ФотоДжеко определился с местом продолжения карьеры
5 августа
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
4 августа
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
3 августа
ФотоДортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
3 августа
1
«Ювентус» купил 18-летнего игрока за 40 миллионов
2 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
Фото«Аякс» бесплатно забрал игрока с 48 матчами за сборную Германии
31 июля
ВидеоИбрагимович помог «Баварии» победить со счетом 15:0
30 июля
1
«Барселона» отказалась от покупки игрока за 100+ миллионов, его подпишет «Реал»
28 июля
2
«Реал» заплатит 120 миллионов за 19-летнего нападающего
27 июля
«Бавария» покупает игрока из Гамбии
27 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+