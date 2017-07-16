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    «Вольфсбург» интересуется Лихтштайнером, в «Ювентусе» швейцарца может заменить Де Шильо

    Представители «Вольфсбурга» контактировали с защитником «Ювентуса» Штефаном Лихтштайнером. Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука ди Марцо. Согласно источнику, «волки» поинтересовались у игрока сборной Швейцарии, не собирается ли он сменить команду этим летом.

    Ди Марцо уточняет, что к 33-летнему футболисту также проявляет интерес «Ницца». В случае ухода защитника главным претендентом на его замену будет Маттиа Де Шильо из «Милана».

    В минувшем сезоне Лихтштайнер забил один гол и отдал четыре результативные передачи в 30 встречах всех турниров. «Бьянконери» выиграли чемпионат Италии и Кубок страны. В финале Лиги чемпионов команда уступила «Реалу» со счетом 1:4. Портал Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.

    Напомним, в период летнего окна переходов команду Массимилиано Аллегри покинули Дани Алвес («ПСЖ») и Леонардо Бонуччи («Милан»).

    Источник: Gianlucadimarzio

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    16.07.2017 00:41
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