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Главная
Марко Боррьелло
Марко Боррьелло
Завершил карьеру
18 июня 1982 (44), Неаполь
#22 | Нападающий
185 см | 76 кг
Италия
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Экс-партнеры Пьянича по «Роме» отреагировали на презентацию новичка ЦСКА на белом коне
2024.09.27 18:52
5
Игрок «Пармы» Корнелиус сделал по хет-трику в ворота одной команды в обоих кругах Серии А
2020.06.24 00:44
1
42-летнему Тотти предложили возобновить карьеру в Англии
2019.06.25 23:49
Боррьелло забил за свой 12-й клуб в Серии А
2017.08.28 10:05
Боррьелло продлил соглашение с «Кальяри»
2017.07.18 17:18
1
«Реал» и «Манчестер Сити» планировали приобрести Боррьелло
2017.02.12 06:32
Серия А. Гол Симеоне не спас «Дженоа» от поражения в матче с «Кальяри»
2017.01.15 16:23
Серия А. Дубль Боррьелло помог «Кальяри» разгромить «Аталанту» и другие результаты
2016.09.18 18:00
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Боррьелло – игрок «Кальяри»
2016.08.03 20:29
Боррьелло станет игроком «Кальяри»
2016.07.30 18:41
Боррьелло может перейти в «Палермо»
2016.07.04 09:25
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Боррьелло перешел в «Аталанту»
2016.01.28 19:36
Боррьелло заинтересовал ЦСКА и «Краснодар»
2016.01.07 14:42
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«Болонья» попытается подписать Боррьелло
2016.01.06 09:03
Боррьелло перебрался в «Карпи»
2015.09.01 22:06
Боррьелло и Ночерино – приоритет «Болоньи» на трансферном рынке
2015.07.15 08:37
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Боррьелло нужен «Карпи»
2015.07.12 23:50
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