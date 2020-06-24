Игрок «Пармы» Корнелиус сделал по хет-трику в ворота одной команды в обоих кругах Серии А

Форвард «Пармы» Андреас Корнелиус отметился хет-триком в матче против «Дженоа».

В игре первого круга между командами нападающий также забил три мяча. Он стал всего третьим игроком в Серии А, кому удалось подобное.

Ранее по три гола в обоих кругах чемпионата оформляли форвард «Падовы» Курт Хамрин, сделавший два хет-трика в ворота «Дженоа», и Марко Боррьелло, забивший «Удинезе» будучи игроком «Дженоа».