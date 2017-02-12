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    «Реал» и «Манчестер Сити» планировали приобрести Боррьелло

    Нападающий «Кальяри» Марко Боррьелло отметил, что в свое время он мог оказаться в топовом европейском клубе. По словам футболиста, к нему проявляли интерес «Реал» и «Манчестер Сити».

    «Эти разговоры о моем уходе из «Милана» начались в 2010 году. Я мог оказаться в «Манчестер Сити». Мой агент разговаривал и с президентом «Реала». «Рома» была готова подписать со мной контракт. Но в итоге я сказал, что хочу остаться в «Милане», – заявил Боррьелло.

    В текущем сезоне 34-летний нападающий провел в чемпионате Италии 22 матча, в которых забил 10 голов.

    Источник: Tribalfootball

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    12.02.2017 06:32
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