«Реал» и «Манчестер Сити» планировали приобрести Боррьелло

Нападающий «Кальяри» Марко Боррьелло отметил, что в свое время он мог оказаться в топовом европейском клубе. По словам футболиста, к нему проявляли интерес «Реал» и «Манчестер Сити».

«Эти разговоры о моем уходе из «Милана» начались в 2010 году. Я мог оказаться в «Манчестер Сити». Мой агент разговаривал и с президентом «Реала». «Рома» была готова подписать со мной контракт. Но в итоге я сказал, что хочу остаться в «Милане», – заявил Боррьелло.

В текущем сезоне 34-летний нападающий провел в чемпионате Италии 22 матча, в которых забил 10 голов.