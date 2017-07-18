Боррьелло продлил соглашение с «Кальяри»

Нападающий «Кальяри» Марко Боррьелло останется в клубе как минимум еще на год. 35-летний игрок подписал новый контракт с «островитянами» до июня 2018 года с возможностью продления еще на сезон.

Боррьелло защищает цвета «Кальяри» с прошлого августа. В минувшем сезоне экс-форвард «Милана» и «Ромы» провел 37 матчей, записав на свой счет 20 голов и одну результативную передачу.