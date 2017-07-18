Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Боррьелло продлил соглашение с «Кальяри»

    Нападающий «Кальяри» Марко Боррьелло останется в клубе как минимум еще на год. 35-летний игрок подписал новый контракт с «островитянами» до июня 2018 года с возможностью продления еще на сезон.

    Боррьелло защищает цвета «Кальяри» с прошлого августа. В минувшем сезоне экс-форвард «Милана» и «Ромы» провел 37 матчей, записав на свой счет 20 голов и одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Кальяри»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2017 17:18
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +191

      Yellow 91 18 июля 2017, 21:52

      Старикан, а клипает)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11