Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Марко Боррьелло
Статистика
Марко Боррьелло - статистика
Завершил карьеру
18 июня 1982 (44), Неаполь
#22 | Нападающий
185 см | 76 кг
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
СПАЛ
10
1
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 18 тур
СПАЛ
2 : 2
23.12.2017
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Беневенто
1 : 2
17.12.2017
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
СПАЛ
2 : 2
10.12.2017
Верона
1' - 90'
53'
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
3 : 1
01.12.2017
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
СПАЛ
1 : 1
19.11.2017
Фиорентина
1' - 90'
40'
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2017
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
СПАЛ
1 : 0
29.10.2017
Дженоа
Был в запасе
87'
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
4 : 1
25.10.2017
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
СПАЛ
0 : 1
22.10.2017
Сассуоло
1' - 90'
18'
Италия. Серия А, 8 тур
Болонья
2 : 1
15.10.2017
СПАЛ
Был в запасе
70'
Италия. Серия А, 7 тур
СПАЛ
1 : 1
01.10.2017
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
СПАЛ
2 : 3
23.09.2017
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
2 : 0
20.09.2017
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
СПАЛ
0 : 2
17.09.2017
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
2 : 0
10.09.2017
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
СПАЛ
3 : 2
27.08.2017
Удинезе
1' - 90'
25'
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
0 : 0
20.08.2017
СПАЛ
62' - 90'
75'
Главные новости
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
Видео
Реакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
6
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
2
Видео
«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
3
Фото
Батраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
00:29
6
Видео
Корнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+