Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Италия. Серия А 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008