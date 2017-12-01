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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - СПАЛ
Рома - СПАЛ: обзор матча 01 декабря 2017
Рома
01.12.2017, пятница, 20:30
Италия. Серия А, 15 тур
3 : 1
Завершен
СПАЛ
19'
Э. Джеко
32'
К. Строотман
53'
Л. Пеллегрини
55'
Ф. Вивиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - СПАЛ
65'
Желтая карточка
А. Грасси
55'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Вивиани
ГОЛ! 3:0!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
А. Коларов
53'
ГОЛ! 2:0!
К. Строотман
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
32'
Желтая карточка
М. Гоналон
22'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
19'
9'
Красная карточка
Фелипе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
СПАЛ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
44
Манолас
15
Жуан
11
Коларов
24
Флоренци
25
Гоналон
8
Строотман
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
7
Ундер
10
Джеко
4-3-2
1
Гомис
14
Матиелло
34
Викари
27
Фелипе
29
Лаццари
33
Грасси
43
Вивиани
14
Риццо
90
Бонаццоли
9
Палоски
Остались в запасе
Рома
СПАЛ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Рома - СПАЛ
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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