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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - СПАЛ
Лацио - СПАЛ: обзор матча 20 августа 2017
Лацио
20.08.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 0
Завершен
СПАЛ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - СПАЛ
90'
Желтая карточка
Ф. Вивиани
88'
Замена
Ф. Матиелло
️️️️
М. Лаццари
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
С. Лулич
85'
75'
Желтая карточка
М. Боррьелло
Замена
А. Марушич
️️️️
Д. Баста
67'
Замена
Д. Лукаку
️️️️
С. Паломби
67'
62'
Замена
М. Боррьелло
️️️️
А. Палоски
56'
Замена
М. Кремонези
️️️️
М. Оиконому
Желтая карточка
Уоллес
51'
Желтая карточка
Л. Альберто
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Симоне Паломби
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
СПАЛ
27
Габриэле Маркеджани
ВР
17
Джакомо Полуцци
ВР
21
Микеле Кремонези
ЦЗ
26
Даниэле Гаспаретто
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
18
Эрос Скьявон
ЦП
14
Алессандро Беллемо
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
4-3-1-2
1
Стракоша
13
Уоллес
6
де Врей
26
Раду
8
Баста
19
Лулич
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
18
Альберто
9
Иммобиле
11
Паломби
3-2-3-2
1
Гомис
6
Оиконому
4
Коста
27
Фелипе
29
Лаццари
34
Викари
43
Вивиани
19
Мора
28
Скьяттарелла
7
Антенуччи
9
Палоски
8
Баста
77
Марушич
77
Марушич
8
Баста
11
Паломби
94
Лукаку
94
Лукаку
11
Паломби
19
Лулич
10
Кайседо
10
Кайседо
19
Лулич
6
Оиконому
21
Кремонези
21
Кремонези
6
Оиконому
29
Лаццари
14
Матиелло
14
Матиелло
29
Лаццари
9
Палоски
22
Боррьелло
22
Боррьелло
9
Палоски
Остались в запасе
Лацио
СПАЛ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
27
Габриэле Маркеджани
ВР
18
Эрос Скьявон
ЦП
14
Алессандро Беллемо
ЦП
26
Даниэле Гаспаретто
ЦЗ
17
Джакомо Полуцци
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Остались в запасе
27
Габриэле Маркеджани
ВР
18
Эрос Скьявон
ЦП
14
Алессандро Беллемо
ЦП
26
Даниэле Гаспаретто
ЦЗ
17
Джакомо Полуцци
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Статистика матча Лацио - СПАЛ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Розарио Абиссо
(Палермо)
Стадион:
Олимпико
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