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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Торино
СПАЛ - Торино: обзор матча 23 декабря 2017
СПАЛ
23.12.2017, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 2
Завершен
Торино
42'
Ф. Вивиани
69'
М. Антенуччи (П)
1'
Я. Фальке
10'
Я. Фальке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Торино
Желтая карточка
Л. Мора
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Антенуччи
69'
62'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
Ф. Вивиани
42'
Желтая карточка
Ф. Викари
38'
35'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
10'
ГОЛ! 0:2!
Я. Фальке
1'
ГОЛ! 0:1!
Я. Фальке
Пас отдал
К. Молинаро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
СПАЛ
1
Алекс Мерет
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
4-3-2
1
Гомис
29
Лаццари
18
Саламон
34
Викари
14
Матиелло
28
Скьяттарелла
43
Вивиани
33
Грасси
7
Антенуччи
10
Флоккари
3-3-1-2
46
Сиригу
29
Де Сильвестри
63
Н'Кулу
3
Молинаро
33
Базелли
16
Вальдифиори
8
Ринкон
44
Фальке
11
Белотти
99
Ньянг
Остались в запасе
СПАЛ
Торино
1
Алекс Мерет
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
7
Алекс Беренгер
ПВ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча СПАЛ - Торино
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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