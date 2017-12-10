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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Верона
СПАЛ - Верона: обзор матча 10 декабря 2017
СПАЛ
10.12.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 2
Завершен
Верона
86'
А. Палоски
88'
М. Антенуччи (П)
55'
А. Черчи (П)
69'
М. Касерес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Верона
90'
+2
Желтая карточка
М. Касерес
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Антенуччи
88'
ГОЛ! 1:2!
А. Палоски
86'
Желтая карточка
Б. Саламон
82'
69'
ГОЛ! 0:2!
М. Касерес
Пас отдал
Д. Верде
55'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Черчи
Желтая карточка
М. Боррьелло
53'
22'
Желтая карточка
М. Бюхель
Желтая карточка
Ф. Вивиани
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
14
Лука Риццо
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Верона
12
Николас
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
СПАЛ
1
Алекс Мерет
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Верона
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
6
Марко Фоссати
ОП
10
Маттиа Валоти
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-3-2
1
Гомис
29
Лаццари
18
Саламон
34
Викари
14
Матиелло
14
Риццо
43
Вивиани
33
Грасси
22
Боррьелло
9
Палоски
3-3-4
12
Николас
25
Феррари
4
Караччоло
4
Касерес
49
Ромуло
10
Бюхель
11
Бесса
93
Фарес
7
Черчи
9
Кен
10
Верде
Остались в запасе
СПАЛ
Верона
1
Алекс Мерет
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
6
Марко Фоссати
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
6
Марко Фоссати
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча СПАЛ - Верона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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