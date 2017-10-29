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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Дженоа
СПАЛ - Дженоа: обзор матча 29 октября 2017
СПАЛ
29.10.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
56'
М. Антенуччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Дженоа
Желтая карточка
М. Боррьелло
87'
85'
Желтая карточка
А. Иццо
81'
Желтая карточка
Л. Россеттини
73'
Желтая карточка
Г. Пандев
Желтая карточка
Фелипе
59'
ГОЛ! 1:0!
М. Антенуччи
Пас отдал
А. Палоски
56'
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
СПАЛ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
3-2-2-2
1
Гомис
27
Фелипе
34
Викари
18
Саламон
29
Лаццари
14
Матиелло
28
Скьяттарелла
43
Вивиани
9
Палоски
7
Антенуччи
3-2-3-1
1
Перин
4
Иццо
13
Россеттини
87
Жуканович
20
Рози
93
Лаксальт
49
Таарабт
30
Ригони
91
Бертолаччи
18
Лападула
Остались в запасе
СПАЛ
Дженоа
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча СПАЛ - Дженоа
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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