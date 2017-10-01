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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Кротоне
СПАЛ - Кротоне: обзор матча 01 октября 2017
СПАЛ
01.10.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Кротоне
39'
А. Палоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Кротоне
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
88'
Желтая карточка
Фелипе
84'
ГОЛ! 1:0!
А. Палоски
Пас отдал
М. Антенуччи
39'
35'
Желтая карточка
М. Роден
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
7
Маркус Роден
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Сими
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
СПАЛ
22
Па Конате
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
3-2-3-2
1
Гомис
34
Викари
27
Фелипе
4
Коста
18
Саламон
29
Лаццари
28
Скьяттарелла
43
Вивиани
19
Мора
7
Антенуччи
22
Боррьелло
3-4-3
21
Кордас
11
Чеккерини
15
Айети
31
Сампиризи
45
Мандрагора
51
Барберис
87
Мартелла
7
Роден
7
Налини
9
Сими
8
Стоян
Остались в запасе
СПАЛ
Кротоне
22
Па Конате
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
22
Па Конате
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча СПАЛ - Кротоне
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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2025.02.10 20:55
Стала известна позиция Наингголана по обвинениям в контрабанде наркотиков
2025.01.28 14:28
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