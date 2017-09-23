Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Наполи
СПАЛ - Наполи: обзор матча 23 сентября 2017
СПАЛ
23.09.2017, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 3
Завершен
Наполи
13'
П. Скьяттарелла
78'
Ф. Вивиани
14'
Л. Инсинье
72'
Х. Кальехон
83'
Ф. Гулам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Наполи
83'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Гулам
ГОЛ! 2:2!
Ф. Вивиани
78'
72'
ГОЛ! 1:2!
Х. Кальехон
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
68'
Желтая карточка
Ф. Вивиани
53'
Желтая карточка
Б. Саламон
39'
14'
ГОЛ! 1:1!
Л. Инсинье
Пас отдал
Х. Кальехон
ГОЛ! 1:0!
П. Скьяттарелла
Пас отдал
М. Антенуччи
13'
9'
Желтая карточка
Л. Инсинье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Лука Мора
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
СПАЛ
22
Па Конате
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
3-2-3-2
1
Гомис
18
Саламон
34
Викари
4
Коста
27
Фелипе
29
Лаццари
19
Мора
43
Вивиани
28
Скьяттарелла
7
Антенуччи
22
Боррьелло
4-1-2-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
3
Кулибали
52
Максимович
13
Гулам
24
Диавара
17
Гамшик
7
Зелински
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
Остались в запасе
СПАЛ
Наполи
22
Па Конате
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
22
Па Конате
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча СПАЛ - Наполи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
СПАЛ
Наполи
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Наингголан оценил опыт пребывания в тюрьме
2025.02.11 09:57
Наингголан прокомментировал обвинения в контрабанде наркотиков
2025.02.10 20:55
Стала известна позиция Наингголана по обвинениям в контрабанде наркотиков
2025.01.28 14:28
2
Наингголан арестован за контрабанду наркотиков
2025.01.27 15:41
4
Наингголан забил прямым ударом с углового в первом матче после возвращения в Бельгию
2025.01.25 10:35
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+