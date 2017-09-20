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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - СПАЛ
Милан - СПАЛ: обзор матча 20 сентября 2017
Милан
20.09.2017, среда, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 0
Завершен
СПАЛ
26'
Р. Родригес (П)
61'
Ф. Кессье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - СПАЛ
Желтая карточка
А. Романьоли
89'
66'
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Кессье
61'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Родригес
26'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Милан
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
СПАЛ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
3-2-3-2
1
Доннарумма
26
Романьоли
20
Абате
25
Сапата
13
Родригес
19
Бонуччи
20
Чалханоглу
19
Кессье
6
Билья
9
Калинич
19
Силва
3-2-3-2
1
Гомис
27
Фелипе
34
Викари
18
Саламон
29
Лаццари
14
Матиелло
43
Вивиани
19
Мора
33
Грасси
9
Палоски
7
Антенуччи
Остались в запасе
Милан
СПАЛ
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Милан - СПАЛ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
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