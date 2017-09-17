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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Кальяри
СПАЛ - Кальяри: обзор матча 17 сентября 2017
СПАЛ
17.09.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 2
Завершен
Кальяри
17'
Н. Барелла
68'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Кальяри
Желтая карточка
Л. Мора
90'
+1
78'
Желтая карточка
Н. Барелла
68'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Педро
Пас отдал
Д. Фариас
60'
Желтая карточка
М. Капуано
17'
ГОЛ! 0:1!
Н. Барелла
11'
Желтая карточка
Ж. Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
СПАЛ
27
Фелипе
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
24
Паоло Фараго
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
3-2-3-2
1
Гомис
5
Вяйсянен
18
Саламон
34
Викари
4
Коста
29
Лаццари
43
Вивиани
19
Мора
28
Скьяттарелла
22
Боррьелло
9
Палоски
3-4-3
22
Краньо
19
Капуано
4
Писакане
23
Чеппителли
23
Барелла
19
Падоин
17
Ионицэ
8
Чигарини
25
Сау
30
Паволетти
9
Жоао Педро
Остались в запасе
СПАЛ
Кальяри
27
Фелипе
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
27
Фелипе
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча СПАЛ - Кальяри
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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