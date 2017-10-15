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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - СПАЛ
Болонья - СПАЛ: обзор матча 15 октября 2017
Болонья
15.10.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 1
Завершен
СПАЛ
30'
А. Поли
49'
Б. Саламон (АГ)
88'
М. Антенуччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - СПАЛ
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Коста
88'
ГОЛ! 2:1!
М. Антенуччи
70'
Желтая карточка
М. Боррьелло
Желтая карточка
Э. Пульгар
55'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Б. Саламон
49'
ГОЛ! 1:0!
А. Поли
Пас отдал
Р. Паласио
30'
Желтая карточка
А. Масина
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Лука Мора
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
СПАЛ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
14
Лука Риццо
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
4-1-2-2-1
83
Миранте
25
Масина
21
Гонсалес
22
Хеландер
15
Мбайе
5
Пульгар
30
Донса
15
Поли
29
Ди Франческо
90
Верди
8
Паласио
3-2-3-2
1
Гомис
18
Саламон
27
Фелипе
34
Викари
29
Лаццари
4
Коста
19
Мора
43
Вивиани
28
Скьяттарелла
7
Антенуччи
9
Палоски
Остались в запасе
Болонья
СПАЛ
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
14
Лука Риццо
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Остались в запасе
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
14
Лука Риццо
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Болонья - СПАЛ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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