Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Сассуоло
СПАЛ - Сассуоло: обзор матча 22 октября 2017
СПАЛ
22.10.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 1
Завершен
Сассуоло
1'
М. Политано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Сассуоло
Желтая карточка
Ф. Вивиани
76'
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
64'
49'
Желтая карточка
С. Сенси
38'
Желтая карточка
А. Дункан
Желтая карточка
М. Боррьелло
18'
10'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
1'
ГОЛ! 0:1!
М. Политано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Лука Мора
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Доменико Берарди
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
СПАЛ
22
Па Конате
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Сассуоло
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
3-2-3-2
1
Гомис
27
Фелипе
5
Вяйсянен
4
Коста
34
Викари
29
Лаццари
19
Мора
28
Скьяттарелла
43
Вивиани
22
Боррьелло
7
Антенуччи
4-3-2-1
47
Консильи
15
Ачерби
28
Каннаваро
23
Гаццола
13
Пелузо
6
Миссироли
32
Дункан
4
Маньянелли
94
Берарди
21
Политано
11
Фальчинелли
Остались в запасе
СПАЛ
Сассуоло
22
Па Конате
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
32
Антонио Рагуса
ЛВ
14
Поль Лирола
ПЗ
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
22
Па Конате
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
14
Поль Лирола
ПЗ
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча СПАЛ - Сассуоло
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
Новости команд
Все
СПАЛ
Сассуоло
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Наингголан оценил опыт пребывания в тюрьме
2025.02.11 09:57
Наингголан прокомментировал обвинения в контрабанде наркотиков
2025.02.10 20:55
Стала известна позиция Наингголана по обвинениям в контрабанде наркотиков
2025.01.28 14:28
2
Наингголан арестован за контрабанду наркотиков
2025.01.27 15:41
4
Наингголан забил прямым ударом с углового в первом матче после возвращения в Бельгию
2025.01.25 10:35
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+