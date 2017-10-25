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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - СПАЛ
Ювентус - СПАЛ: обзор матча 25 октября 2017
Ювентус
25.10.2017, среда, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
4 : 1
Завершен
СПАЛ
14'
Ф. Бернардески
22'
П. Дибала
65'
Г. Игуаин
70'
Х. Куадрадо
34'
А. Палоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - СПАЛ
ГОЛ! 4:1!
Х. Куадрадо
Пас отдал
Д. Коста
70'
ГОЛ! 3:1!
Г. Игуаин
65'
Желтая карточка
Д. Ругани
37'
34'
ГОЛ! 2:1!
А. Палоски
Пас отдал
Ф. Матиелло
ГОЛ! 2:0!
П. Дибала
22'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бернардески
Пас отдал
Д. Коста
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
14
Лука Риццо
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
СПАЛ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
4-1-2-2
13
Щесны
26
Сандро
15
Барцальи
24
Ругани
2
Лихтштайнер
28
Хедира
11
Коста
10
Бернардески
21
Дибала
9
Игуаин
3-2-2-2
1
Гомис
6
Оиконому
18
Саламон
27
Фелипе
29
Лаццари
14
Матиелло
14
Риццо
43
Вивиани
22
Боррьелло
9
Палоски
Остались в запасе
Ювентус
СПАЛ
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
4
Филиппо Коста
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
Остались в запасе
4
Филиппо Коста
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Ювентус - СПАЛ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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