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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - СПАЛ
Аталанта - СПАЛ: обзор матча 05 ноября 2017
Аталанта
05.11.2017, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
СПАЛ
23'
Б. Кристанте
64'
Л. Риццо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - СПАЛ
88'
Желтая карточка
Ф. Матиелло
Красная карточка
Р. Фройлер
69'
64'
ГОЛ! 1:1!
Л. Риццо
Пас отдал
М. Антенуччи
61'
Желтая карточка
Фелипе
ГОЛ! 1:0!
Б. Кристанте
Пас отдал
Р. Толой
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Лука Мора
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
СПАЛ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
3-3-2-2
1
Бериша
23
Кальдара
33
Хатебур
19
Паломино
37
Спинаццола
15
де Рон
2
Толой
8
Фройлер
4
Кристанте
10
Гомес
37
Петанья
3-2-3-2
1
Гомис
27
Фелипе
34
Викари
18
Саламон
29
Лаццари
14
Матиелло
19
Мора
43
Вивиани
33
Грасси
7
Антенуччи
9
Палоски
Остались в запасе
Аталанта
СПАЛ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
4
Филиппо Коста
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Остались в запасе
4
Филиппо Коста
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Аталанта - СПАЛ
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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