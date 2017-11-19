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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Фиорентина
СПАЛ - Фиорентина: обзор матча 19 ноября 2017
СПАЛ
19.11.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
42'
А. Палоски
80'
Ф. Кьеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Фиорентина
Желтая карточка
Ф. Вивиани
90'
+2
Вторая желтая
М. Оиконому
90'
+2
80'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кьеза
Пас отдал
Д. Симеоне
Желтая карточка
М. Оиконому
75'
66'
Желтая карточка
К. Санчес
60'
Желтая карточка
М. Бенасси
ГОЛ! 1:0!
А. Палоски
42'
Желтая карточка
М. Боррьелло
40'
28'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
23
Жил Диаш
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
СПАЛ
22
Па Конате
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
19
Лука Мора
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
3-2-3-2
1
Гомис
18
Саламон
34
Викари
27
Фелипе
14
Матиелло
29
Лаццари
33
Грасси
43
Вивиани
28
Скьяттарелла
22
Боррьелло
9
Палоски
4-3-2-1
57
Спортиелло
13
Астори
2
Пеццелла
15
Оливера
76
Гаспар
24
Бенасси
15
Санчес
17
Верету
14
Кьеза
23
Диаш
18
Симеоне
Остались в запасе
СПАЛ
Фиорентина
22
Па Конате
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
19
Лука Мора
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
10
Янис Хаджи
АП
22
Бартломей Дронговски
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
22
Па Конате
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
19
Лука Мора
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
10
Янис Хаджи
АП
22
Бартломей Дронговски
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча СПАЛ - Фиорентина
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
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