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Давиде Астори
Давиде Астори
Завершил карьеру
7 января 1987 (39), Сан-Джованни-Бьянко
#13 | Защитник
188 см | 80 кг
Италия
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Публикации
Кьер получил награду имени Астори за помощь в спасении жизни Эриксена
2022.04.12 14:36
«Фиорентина» улучшила условия посмертного контракта Астори
2019.04.05 20:54
10
Прокурор по делу о смерти Астори подозревает двух врачей в халатности
2019.03.12 23:04
2
Фото
Матчи Серии А будут остановлены на 13-й минуте в память об Астори, умершем в 2018 году
2019.03.02 01:18
2
AFP: двух человек могут посадить за убийство игрока «Фиорентины» Астори
2018.12.10 23:58
Фото
Футболисты «Ювентуса» перед матчем с «Фиорентиной» почтили память Астори и возложили цветы у трибуны
2018.12.02 01:42
1
Фото
Серия А разрешила «Фиорентине» использовать капитанскую повязку в память об Астори
2018.09.12 22:59
2
Астори умер из-за ускоренной работы сердца
2018.06.09 00:50
Видео
Балотелли – Астори: «Я знаю, ты смотрел этот матч сверху с моим отцом. Свой гол я посвящаю тебе»
2018.05.29 12:14
Семья Астори поблагодарила общественность за поддержку
2018.05.05 11:26
1
Фото
Тренер «Фиорентины» Пиоли сделал татуировку в память о Давиде Астори
2018.04.13 09:43
1
Джованни Симеоне: «Шесть побед «Фиорентины» подряд? Это все Астори»
2018.04.08 13:52
2
Игрок «Фиорентины» Витор: «Мы везде видим и слышим Астори»
2018.03.28 22:40
Умерший от остановки сердца Астори не будет удален из FIFA 18
2018.03.24 19:54
Сборная Италии выйдет на товарищеские матчи с Аргентиной и Англией в специальных футболках в честь умершего Астори
2018.03.19 20:25
1
Буффон: «Я принял вызов в сборную Италии по двум причинам. Одна из них – Астори»
2018.03.19 12:44
3
«Фиорентина» назвала тренировочную базу в честь Астори
2018.03.19 01:10
Фото
Бернардески сделал татуировку в честь умершего Астори
2018.03.12 23:14
10
Видео
Игроки «Фиорентины» вышли на матч с баннером «Чао, Давиде»
2018.03.11 14:58
3
Манолас: «Посвящаю гол Астори. Он был потрясающим парнем»
2018.03.10 06:26
Алвес ответил на критику Балотелли и извинился за свое высказывание о смерти Астори
2018.03.08 17:59
6
Видео
Игроки «Ювентуса» прилетели из Лондона во Флоренцию на похороны Астори
2018.03.08 13:48
11
Видео
На похороны Астори пришли тысячи людей
2018.03.08 12:43
8
Видео
Кьеллини посвятил победу «Ювентуса» Астори
2018.03.08 08:16
2
Салах отпросился у руководства «Ливерпуля» на похороны Астори
2018.03.08 06:54
1
Балотелли: «Алвес должен был просто выразить соболезнования родным Астори, а не говорить ерунду»
2018.03.06 23:56
6
Футболисты выйдут на игры следующего тура Серии А в майках Астори
2018.03.06 20:24
Проведено вскрытие тела Астори. Игрок умер из-за нарушения сердечного ритма
2018.03.06 20:14
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Фото
«Фиорентина» и «Кальяри» выведут из обращения 13-й номер в память об Астори
2018.03.06 13:53
Все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания в память об Астори
2018.03.06 00:13
3
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