Салах отпросился у руководства «Ливерпуля» на похороны Астори

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах попросил руководство клуба пропустить утреннюю тренировку команды в четверг, сообщает SkySports. 25-летний футболист посетит похороны итальянского защитника Давиде Астори, с которым он выступал вместе в составе «Ромы» и «Фиорентины».

31-летний Астори несколько дней назад умер во сне в ночь перед гостевым матчем с «Удинезе». Случилось это в прошедшие выходные. Из-за этой трагедии были перенесены все матчи тура итальянской Серии А.