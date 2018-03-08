Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Салах отпросился у руководства «Ливерпуля» на похороны Астори

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах попросил руководство клуба пропустить утреннюю тренировку команды в четверг, сообщает SkySports. 25-летний футболист посетит похороны итальянского защитника Давиде Астори, с которым он выступал вместе в составе «Ромы» и «Фиорентины».

    31-летний Астори несколько дней назад умер во сне в ночь перед гостевым матчем с «Удинезе». Случилось это в прошедшие выходные. Из-за этой трагедии были перенесены все матчи тура итальянской Серии А.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2018 06:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 8 марта 2018, 11:41

      Респект Мохамед, настоящий Человек!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11