На похороны Астори пришли тысячи людей

Ресурс Calciomercato опубликовал видеозапись с похорон экс-капитана «Фиорентины» Давиде Астори.

«Катафалк приехал к Базилике Санта-Кроче. Площадь окрашена в фиолетовый цвет. Гроб несут братья Астори», – говорится в описании к ролику.

4 марта итальянец умер во сне, находясь в гостиничном номере Удине, где «фиалки» готовились к игре 27 тура чемпионата Италии против «Удинезе». После вскрытия тела стало известно, что футболист скончался из-за нарушения сердечного ритма.

В связи с событием все матчи еврокубков на текущей неделе начинались с минуты молчания. В следующем туре Серии А все команды лиги выйдут на поле с черными ленточками.

Согласно SportsJOE, руководство «Фиорентины» посмертно продлило контракт с Астори. Зарплату будут получать его супруга и двухлетняя дочь.