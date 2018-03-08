На похороны Астори пришли тысячи людей

до сих трудно в это поверить... соболезнования родным и близким. Светлая память.
Ресурс Calciomercato опубликовал видеозапись с похорон экс-капитана «Фиорентины» Давиде Астори.
«Катафалк приехал к Базилике Санта-Кроче. Площадь окрашена в фиолетовый цвет. Гроб несут братья Астори», – говорится в описании к ролику.
4 марта итальянец умер во сне, находясь в гостиничном номере Удине, где «фиалки» готовились к игре 27 тура чемпионата Италии против «Удинезе». После вскрытия тела стало известно, что футболист скончался из-за нарушения сердечного ритма.
В связи с событием все матчи еврокубков на текущей неделе начинались с минуты молчания. В следующем туре Серии А все команды лиги выйдут на поле с черными ленточками.
Согласно SportsJOE, руководство «Фиорентины» посмертно продлило контракт с Астори. Зарплату будут получать его супруга и двухлетняя дочь.
Funerali #Astori: è arrivato il carro funebre in Piazza Santa Croce. Applausi dei presenti, la piazza si tinge di viola. I fratelli accompagnano la salma pic.twitter.com/YXGip5uFeK— calciomercato.com (@cmdotcom) 8 марта 2018 г.