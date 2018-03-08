Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    На похороны Астори пришли тысячи людей

    Ресурс Calciomercato опубликовал видеозапись с похорон экс-капитана «Фиорентины» Давиде Астори.

    «Катафалк приехал к Базилике Санта-Кроче. Площадь окрашена в фиолетовый цвет. Гроб несут братья Астори», – говорится в описании к ролику.

    4 марта итальянец умер во сне, находясь в гостиничном номере Удине, где «фиалки» готовились к игре 27 тура чемпионата Италии против «Удинезе». После вскрытия тела стало известно, что футболист скончался из-за нарушения сердечного ритма.

    В связи с событием все матчи еврокубков на текущей неделе начинались с минуты молчания. В следующем туре Серии А все команды лиги выйдут на поле с черными ленточками.

    Согласно SportsJOE, руководство «Фиорентины» посмертно продлило контракт с Астори. Зарплату будут получать его супруга и двухлетняя дочь.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2018 12:43
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 марта 2018, 18:40

      до сих трудно в это поверить... соболезнования родным и близким. Светлая память.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 8 марта 2018, 13:39

      Соболезнования родным и близким, а клубу респект за отличный поступок!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 8 марта 2018, 13:28

      Соболезнования родственникам, покойся с миром и вечная память тебе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 марта 2018, 13:14

      Вечная память!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 8 марта 2018, 13:00

      Вечная память!!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 марта 2018, 12:57

      Земля пухом!!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Добрый Фей 8 марта 2018, 12:54

      Царствия небесного!!!соболезнования его родственникам..

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 12:52

      Пусть земля будет пухом!!!

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11