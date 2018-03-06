Проведено вскрытие тела Астори. Игрок умер из-за нарушения сердечного ритма

почему раньше то не смогли обнаружить у него проблемы с сердцем ведь столько медосмотров они за год проходят да и техника медицинская сейчас супер-пупер. очень жаль, но хорошо хоть не криминальная причина как предполагали следователи.
Как сообщает La Republica, проведено вскрытие тела умершего ранее защитника итальянской «Фиорентины» Давиде Астори. Процедура показала, что спортсмен скончался от брадиаритмии.
Речь идет о нарушении ритма сердечных сокращений, при котором организм не снабжается кровью в необходимом объеме.
Напомним, что «Кальяри» и «Фиорентина» вывели номер Астори из обращения.