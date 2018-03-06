Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Проведено вскрытие тела Астори. Игрок умер из-за нарушения сердечного ритма

    Как сообщает La Republica, проведено вскрытие тела умершего ранее защитника итальянской «Фиорентины» Давиде Астори. Процедура показала, что спортсмен скончался от брадиаритмии.

    Речь идет о нарушении ритма сердечных сокращений, при котором организм не снабжается кровью в необходимом объеме.

    Напомним, что «Кальяри» и «Фиорентина» вывели номер Астори из обращения.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2018 20:14
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 10:19

      почему раньше то не смогли обнаружить у него проблемы с сердцем ведь столько медосмотров они за год проходят да и техника медицинская сейчас супер-пупер. очень жаль, но хорошо хоть не криминальная причина как предполагали следователи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 марта 2018, 21:22

      надо наверное пользоваться браслетом, ибо эти нарушения могут быть очень редко , но с таким исходом..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1

      bunchokl 6 марта 2018, 21:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Заработок на футбольных ставкаx -> pro100stavki.ru

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      paketiwe 6 марта 2018, 21:16

      Мне вот 24 года, никогда за всю жизнь не жаловался на сердце, работал грузчиком почти 3 года, все было хорошо, так сказать, со здоровьем. А в один момент просто встал утром в туалет и упал в обморок. Приехала скорая, забрали в кардиологию и обнаружили нарушения сердечного ритма, то есть сердце бьется иногда крайне медленно, особенно во сне, всего 35 ударов в минуту. То есть может просто не хватить мотора на организм, и из-за этого в один момент не проснуться никогда. Такое себе, парни. Никто не застрахован. Если есть возможность - сходите к кардиологу провериться. Все бывает.

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > paketiwe 6 марта 2018, 21:26

      это выявить не так просто если сбои редки, люди неделями лежат в кардиологии..

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Batiqol 6 марта 2018, 20:39

      Покойся с миром капитан !

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 марта 2018, 20:16

      Это получается сам умер????Я просто туп в медецине!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > vladik12 6 марта 2018, 20:21

      красавчик))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > vladik12 6 марта 2018, 21:01

      Да ты,я гляжу остряк!!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11