Проведено вскрытие тела Астори. Игрок умер из-за нарушения сердечного ритма

Как сообщает La Republica, проведено вскрытие тела умершего ранее защитника итальянской «Фиорентины» Давиде Астори. Процедура показала, что спортсмен скончался от брадиаритмии.

Речь идет о нарушении ритма сердечных сокращений, при котором организм не снабжается кровью в необходимом объеме.

Напомним, что «Кальяри» и «Фиорентина» вывели номер Астори из обращения.