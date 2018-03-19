Буффон: «Я принял вызов в сборную Италии по двум причинам. Одна из них – Астори»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, по какой причине он принял приглашение в сборную Италии на ближайшие товарищеские матчи с Аргентиной и Англией.

«Я последовательный человек с большим чувством ответственности. Этого достаточно, чтобы объяснить мое присутствие здесь.

Кроме того, я всегда был объединяющим элементом в национальной команде, и хотел бы, чтобы мое присутствие рассматривалось именно таким образом. Молодые парни будут расти. Некоторые уже есть, и с завтрашнего дня они получат свой шанс.

Астори? Давиде – еще одна причина, по которой я здесь. Поэтому я хотел присутствовать в команде и отозваться на это приглашение», – сказал Буффон.