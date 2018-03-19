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    Буффон: «Я принял вызов в сборную Италии по двум причинам. Одна из них – Астори»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, по какой причине он принял приглашение в сборную Италии на ближайшие товарищеские матчи с Аргентиной и Англией.

    «Я последовательный человек с большим чувством ответственности. Этого достаточно, чтобы объяснить мое присутствие здесь.

    Кроме того, я всегда был объединяющим элементом в национальной команде, и хотел бы, чтобы мое присутствие рассматривалось именно таким образом. Молодые парни будут расти. Некоторые уже есть, и с завтрашнего дня они получат свой шанс.

    Астори? Давиде – еще одна причина, по которой я здесь. Поэтому я хотел присутствовать в команде и отозваться на это приглашение», – сказал Буффон.

    Источник: Football Italia

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    19.03.2018 12:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 19 марта 2018, 13:27

      Уходя - уходи... Дай дорогу молодым, им подымать эту сборную с колен. А не тебе... Системообразующим элементом можно быть и в роли тренера / консультанта, на худой конец...

      -2
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > Danish Dynamite 19 марта 2018, 16:14

      Раз вызывают, значит - нужен. Сам Буффон туда уж точно не напрашивался.

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Torvald64 19 марта 2018, 17:42

      Им нужна молодежь. На ЧЕ-20 Италию тоже Буффон потащит?

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