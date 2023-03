Кьеллини посвятил победу «Ювентуса» Астори

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини посвятил победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов погибшему защитнику «Фиорентины» Давиде Астори.

«Мы посвящаем Астори не только победу в этой встрече, но и каждый миг этого дня. Я уже плакал много раз по поводу его смерти, он был фантастическим игроком, из-за чего вдвойне сложно принимать это.

Он останется навсегда в нашем сердце, а завтра мы отправимся, что сказать ему последнее «Чао!». Для всех нас это сложная ситуация, но мы должны продолжать свою жизнь», – сказал Кьеллини.

31-летний Астори умер в прошедшие выходные во сне в ночь перед гостевым матчем с «Удинезе». Причиной смерти называются проблемы с сердцем естественного характера.

I’m sure someone already posted by now. But here’s Chiellini on Astori.. “Our last ciao” pic.twitter.com/B6CpLmK36q