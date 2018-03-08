Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кьеллини посвятил победу «Ювентуса» Астори

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини посвятил победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов погибшему защитнику «Фиорентины» Давиде Астори.

    «Мы посвящаем Астори не только победу в этой встрече, но и каждый миг этого дня. Я уже плакал много раз по поводу его смерти, он был фантастическим игроком, из-за чего вдвойне сложно принимать это.

    Он останется навсегда в нашем сердце, а завтра мы отправимся, что сказать ему последнее «Чао!». Для всех нас это сложная ситуация, но мы должны продолжать свою жизнь», – сказал Кьеллини.

    31-летний Астори умер в прошедшие выходные во сне в ночь перед гостевым матчем с «Удинезе». Причиной смерти называются проблемы с сердцем естественного характера.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2018 08:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 марта 2018, 12:30

      С победой Юве!
      Память Астори !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 8 марта 2018, 12:02

      лучший

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11