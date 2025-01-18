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    Ведущая Okko выложила горячее фото из Таиланда

    Дарья Исаева, ведущая Okko Sport, выложила новое фото с отдыха в Таиланде.

    Девушка запечатлена в купальнике.

    Ранее Исаева, болельщица «Локомотива», посещала выезда, но перестала. Причину объяснила в интервью.

    «Главная причина, почему я перестала ездить, – это то что на выезда ездит очень мало девочек, в основном ездят парни, и объективно – все хотят тебя трахнуть», – поделилась Дарья.

    • Исаева помимо Okko также ведет эфиры, посвященные Примере, на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
    • 28-летняя Дарья встречается с футбольным комментатором Романом Гутцайтом, который старше ее на 10 лет.
    • Исаева болеет за «Арсенал».

    Ведущая Okko выложила эротичные фото в колготках

    Ведущая Okko выложила горячие фото из Турции

    Ведущая Okko выложила новое горячее фото из Турции

    Источник: телеграм-канал Дарьи Исаевой

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    18.01.2025 17:32
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    Комментарии (6)
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    momwig_
    1737212513
    А горячее-то там что?
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    subbotaspartak
    1737213033
    Ведущая Oчko выложила горячее фото из Таиланда
    Ответить
    Spartak_forv@
    1737214067
    Что за бредовое оправдание выезда
    Ответить
    slavа0508
    1737219234
    Холодно . горячей хотелось бы ...
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