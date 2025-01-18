Анчелотти грозит увольнение из «Реала» в феврале

Будущее Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала» снова находится под вопросом.
Итальянец может покинуть свою должность в феврале. Его уволят в случае непопадания в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Если это произойдет, то команду временно возглавит Сантьяго Солари.
- «Реал» идет на 20-м месте в общей таблице ЛЧ с 9 очками в 6 турах.
- Мадридцам осталось сыграть с «Зальцбургом» (22 января) и «Брестом» (29 января).
- Скорее всего, команда не попадет в топ-8, поэтому проведет еще два стыковых матча в феврале.