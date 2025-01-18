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    Анчелотти грозит увольнение из «Реала» в феврале

    Будущее Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала» снова находится под вопросом.

    Итальянец может покинуть свою должность в феврале. Его уволят в случае непопадания в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Если это произойдет, то команду временно возглавит Сантьяго Солари.

    • «Реал» идет на 20-м месте в общей таблице ЛЧ с 9 очками в 6 турах.
    • Мадридцам осталось сыграть с «Зальцбургом» (22 января) и «Брестом» (29 января).
    • Скорее всего, команда не попадет в топ-8, поэтому проведет еще два стыковых матча в феврале.

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    Источник: Relevo

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    18.01.2025 13:26
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    Комментарии (3)
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    Spartak_forv@
    1737198741
    Анчелотти для остроты ощущений должен продолжить ставить Тчуамени на цз и Васкеса направо
    Ответить
    raritet
    1737200445
    Главное, что сам мэтр не много потеряет от этого. Всё время быть на острие тоже не так хорошо, как это может казаться многим болельщикам. Отдохнёт от Переza и снова можно к бровке...
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    САНЁК17
    1737209362
    Брехня
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