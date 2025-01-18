Анчелотти грозит увольнение из «Реала» в феврале

Будущее Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала» снова находится под вопросом.

Итальянец может покинуть свою должность в феврале. Его уволят в случае непопадания в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Если это произойдет, то команду временно возглавит Сантьяго Солари.