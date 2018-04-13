Тренер «Фиорентины» Пиоли сделал татуировку в память о Давиде Астори

Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли увековечил память о погибшем капитане команды Давиде Астори, сделав татуировку. Напомним, что футболист ушел из жизни в марте этого года от остановки сердца. Ему было 31.

52-летний специалист нанес на запястье надпись DA13, что соответствует инициала и игровому номеру Астори. Стоит отметить, что ранее татуировку в память об умершем футболисте также сделал нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески.