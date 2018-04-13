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    Тренер «Фиорентины» Пиоли сделал татуировку в память о Давиде Астори

    Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли увековечил память о погибшем капитане команды Давиде Астори, сделав татуировку. Напомним, что футболист ушел из жизни в марте этого года от остановки сердца. Ему было 31.

    52-летний специалист нанес на запястье надпись DA13, что соответствует инициала и игровому номеру Астори. Стоит отметить, что ранее татуировку в память об умершем футболисте также сделал нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Twitter

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    13.04.2018 09:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 апреля 2018, 11:59

      не респект и уважуха,а почёт и уважение..

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