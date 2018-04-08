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    Джованни Симеоне: «Шесть побед «Фиорентины» подряд? Это все Астори»

    Нападающий итальянской «Фиорентины» Джованни Симеоне прокомментировал победную серию команды. Коллектив не теряет очков уже шесть встреч подряд.

    «Это все Давиде Астори. Мы все до последнего работаем на тренировках. Никто не желает уходить раньше остальных. Это позволяет нам пережить смерть капитана. Мы сильны единством и полностью оставляем себя на поле», – сказал Симеоне.

    Напомним, Давиде Астори скончался в марте из-за остановки сердца.

    Источник: Football Italia

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    08.04.2018 13:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 8 апреля 2018, 16:16

      А что мешало без повода так работать? Постоянно нужен какой то толчок.

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      Рейтинг: +355

      kvm5 8 апреля 2018, 14:21

      молодец

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