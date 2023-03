Игроки «Фиорентины» вышли на матч с баннером «Чао, Давиде»

Игроки «Фиорентины» перед матчем 28-го тура чемпионата Италии против «Беневенто» почтили память защитника Давиде Астори, который скончался 4 марта.

Они вышли на поле с баннером «Чао, Давиде». Болельщики на трибунах также почтили память капитана, развернув баннеры, адресованные итальянцу.

После минуты молчания на поле выпустили воздушные шары фиолетового и белого цвета [цвета «Фиорентины» – прим. «Бомбардира»], на которых были написаны слова к Астори.

Ciao Davide



Emotional scenes at the Stadio Artemio Franchi as Fiorentina pay tribute to Davide Astori.



Credit: @btsportfootball pic.twitter.com/ed5biRNYRn