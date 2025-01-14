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    • «Лацио» остался без орла – хозяина птицы уволили из клуба за фото протезированного пениса

    «Лацио» остался без орла – хозяина птицы уволили из клуба за фото протезированного пениса

    «Лацио» объявил о немедленном прекращении сотрудничества с Хуаном Бернабе.

    56-летний мужчина потерял работу в клубе из-за резонансных публикаций в соцсетях.

    Бернабе перенес операцию по протезированию пениса и выкладывал фото и видео с результатами процедуры. Он снимал половой член в эрегированном состоянии под разными углами.

    В «Лацио» такое поведение посчитали недопустимым, поэтому сотрудника решили уволить.

    • Бернабе был хозяином и дрессировщиком орла – символа клуба.
    • Он сотрудничал с «Лацио» с 2011 года, выпуская птицу перед каждым домашним матчем.
    • Его отстраняли за фашистское приветствие на стадионе.

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    Источник: сайт «Лацио»

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    14.01.2025 14:14
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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1736856643
    Лацио остался без орла и протезированного члена. ((( )
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    subbotaspartak
    1736862725
    Он положил на всё протезированный пенис
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    Spartak_forv@
    1736866295
    Ещё немного и выяснится,что на фото на этом самом эрегированном гордо восседал тот самый орёл
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    Plyash
    1736872444
    Зря уволили,конечно.Не важно,что член протезированный,главное,что он эрегированный. Просто Бернабе,хозяин орла,да ещё и дрессировщик,поделился своей радостью и победой над бренным телом.Хорошего дрессировщика ещё поискать надо,особенно для птицы. Удачи тебе,Бернабе.
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