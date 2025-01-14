«Лацио» остался без орла – хозяина птицы уволили из клуба за фото протезированного пениса

«Лацио» объявил о немедленном прекращении сотрудничества с Хуаном Бернабе.
56-летний мужчина потерял работу в клубе из-за резонансных публикаций в соцсетях.
Бернабе перенес операцию по протезированию пениса и выкладывал фото и видео с результатами процедуры. Он снимал половой член в эрегированном состоянии под разными углами.
В «Лацио» такое поведение посчитали недопустимым, поэтому сотрудника решили уволить.
- Бернабе был хозяином и дрессировщиком орла – символа клуба.
- Он сотрудничал с «Лацио» с 2011 года, выпуская птицу перед каждым домашним матчем.
- Его отстраняли за фашистское приветствие на стадионе.