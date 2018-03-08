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  • Игроки «Ювентуса» прилетели из Лондона во Флоренцию на похороны Астори

Игроки «Ювентуса» прилетели из Лондона во Флоренцию на похороны Астори

8 марта 2018, 13:48
11

«Бомбардир» писал о начале церемонии прощания с защитником «Фиорентины» Давиде Астори.

На похоронах присутствует делегация «Ювентуса». Главный тренер Массимилиано Аллегри и футболисты Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Андреа Барцальи, Даниэле Ругани, Клаудио Маркизио, Маттиа де Шильо, Миралем Пьянич прилетели во Флоренцию из Лондона, где вчера обыграли «Тоттенхэм» (2:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Астори умер 4 марта во сне, находясь в гостиничном номере Удине, где команда остановилась перед матчем 27 тура Серии А против «Удинезе». Вскрытие показало, что 31-летний экс-капитан «фиалок» умер из-за нарушения сердечного ритма.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Италия. Серия А Лига чемпионов Ювентус Фиорентина Астори Давиде
Комментарии (11)
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Татарин за ЦСКА
1520506613
А остальные???
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insider_retro
1520508054
Нормальные люди находят время для богоугодных дел...
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dendiesel
1520511294
Поступок достоин уважения!!!!
Ответить
Portoz
1520511328
Итальянцы душевные люди,я там лечился
Ответить
ЖОРРО
1520514534
Всё правильно!Горе объединяет...
Ответить
vantei01
1520518143
Не знал бы,что это футболисты подумал бы что мафия.Всех девчонок с праздником!!!
Ответить
zigbert
1520523389
Правильно,надо проводить безвременно ушедшего футболиста.
Ответить
OfaZavr
1520525696
молодцы, достойный поступок.
Ответить
Juve1897
1520529756
Настоящие мужчины, команда! Астори- очень безвременно. Скорбим.
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