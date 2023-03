Игроки «Ювентуса» прилетели из Лондона во Флоренцию на похороны Астори

«Бомбардир» писал о начале церемонии прощания с защитником «Фиорентины» Давиде Астори.

На похоронах присутствует делегация «Ювентуса». Главный тренер Массимилиано Аллегри и футболисты Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Андреа Барцальи, Даниэле Ругани, Клаудио Маркизио, Маттиа де Шильо, Миралем Пьянич прилетели во Флоренцию из Лондона, где вчера обыграли «Тоттенхэм» (2:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Астори умер 4 марта во сне, находясь в гостиничном номере Удине, где команда остановилась перед матчем 27 тура Серии А против «Удинезе». Вскрытие показало, что 31-летний экс-капитан «фиалок» умер из-за нарушения сердечного ритма.

Allegri & the Juventus players arriving at Davide Astori's funeral in Florence to applause from the Fiorentina fans. Emotional scenes. pic.twitter.com/TGild2Jndk