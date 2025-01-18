«Абсолютные дилетанты»: «ПСЖ» может сорвать трансфер «Ювентуса»

Нападающий Рандаль Коло Муани не может перейти из «ПСЖ» в «Ювентус».

Клубы согласовали аренду футболиста, но на финальном этапе сделки выяснилось, что парижане исчерпали лимит аренд, установленный ФИФА.

«Ювентус» в ярости из-за возникших проблем. Туринцы назвали «ПСЖ» абсолютными дилетантами.

У чемпиона Франции есть два варианта – либо прервать аренду кого-то из шести игроков (Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Карлос Солер («Вест Хэм»), Норди Мукиэле («Байер»), Ренату Саншеш («Бенфика»), Хуан Бернат («Вильярреал») и Чер Ндур («Бешикташ»), либо продать Коло Муани, оформив полноценный трансфер.

В противном случае сделка не состоится и форвард останется в Париже как минимум до конца сезона.