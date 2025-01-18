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  • «Абсолютные дилетанты»: «ПСЖ» может сорвать трансфер «Ювентуса»

«Абсолютные дилетанты»: «ПСЖ» может сорвать трансфер «Ювентуса»

18 января 2025, 08:45
2

Нападающий Рандаль Коло Муани не может перейти из «ПСЖ» в «Ювентус».

Клубы согласовали аренду футболиста, но на финальном этапе сделки выяснилось, что парижане исчерпали лимит аренд, установленный ФИФА.

«Ювентус» в ярости из-за возникших проблем. Туринцы назвали «ПСЖ» абсолютными дилетантами.

У чемпиона Франции есть два варианта – либо прервать аренду кого-то из шести игроков (Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Карлос Солер («Вест Хэм»), Норди Мукиэле («Байер»), Ренату Саншеш («Бенфика»), Хуан Бернат («Вильярреал») и Чер Ндур («Бешикташ»), либо продать Коло Муани, оформив полноценный трансфер.

В противном случае сделка не состоится и форвард останется в Париже как минимум до конца сезона.

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Источник: Get French Football News
Италия. Серия А Франция. Лига 1 ПСЖ Ювентус Муани Рандаль Коло
Комментарии (2)
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subbotaspartak
1737184001
Абсолютные дилетанты?... Эй! А Хвича? Паастарожней там...
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Benifacto
1737196385
Профессионалы своего дела)))))даже считать не умеют))))
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