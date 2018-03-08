Алвес ответил на критику Балотелли и извинился за свое высказывание о смерти Астори

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес ответил нападающему «Ниццы» Марио Балотелли. Итальянец заявил, что Алвесу нужно «просто выразить соболезнования, а не нести ерунду» о смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори.

«Если Балотелиньо имел в виду это, то я не пытался никого оскорбить. Мы живем в мире, где нужно быть лицемерным, чтобы понравиться людям. Я прошу прощения. Если кто-то обиделся, извините меня», – написал Алвес в твиттере.

Ранее Алвес заявил, что не сильно потрясен смертью Астори, так как в мире каждый день гибнут люди.