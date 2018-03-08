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    Алвес ответил на критику Балотелли и извинился за свое высказывание о смерти Астори

    Защитник «ПСЖ» Дани Алвес ответил нападающему «Ниццы» Марио Балотелли. Итальянец заявил, что Алвесу нужно «просто выразить соболезнования, а не нести ерунду» о смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори.

    «Если Балотелиньо имел в виду это, то я не пытался никого оскорбить. Мы живем в мире, где нужно быть лицемерным, чтобы понравиться людям. Я прошу прощения. Если кто-то обиделся, извините меня», – написал Алвес в твиттере.

    Ранее Алвес заявил, что не сильно потрясен смертью Астори, так как в мире каждый день гибнут люди.

    Источник: Twitter

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    08.03.2018 17:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 8 марта 2018, 19:51

      Нужно, по-моему, не нравиться людям, среди которых есть полно подонков, а всегда оставаться приличным человеком.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 марта 2018, 19:50

      как то не вериться в искренность сказанного, Алвес тот еще тип.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 19:06

      Надо как то быть почеловечней.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zigbert 8 марта 2018, 19:23

      Он же Барселону играл!!!

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 18:37

      В любом случае Алвес как человек гавно!!!!
      Балотели тоже не подарок,но Алвес куда чмошнее и подлее как на поле,так и за пределами!!!!

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 марта 2018, 18:26

      Это ещё раз подтверждает избитую истину, надо играть, а не триндеть...
      Причём касается обоих в этом случае и многих других - вообще!..
      Раньше с тренировок не вылазили, а сейчас от смартфонов не отрываются, даже на тренировках... И чушь несут, даже не замечая...

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