Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дани Алвес: «Смерть Астори? Мы не так сильно потрясены. Каждый день от голода умирают тысячи детей, но они не так важны»

Дани Алвес: «Смерть Астори? Мы не так сильно потрясены. Каждый день от голода умирают тысячи детей, но они не так важны»

5 марта 2018, 19:14
29

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес высказался на тему смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори. 31-летний итальянец был найден мертвым в гостиничном номере 4 марта.

«Мы не так сильно потрясены, потому что не знали его слишком хорошо. Думаю, с Астори произошло то, что бывает со всеми в этом хаотичном мире. Теперь Давиде в лучшем из миров.

Однако есть тысячи детей, которые каждый день умирают от голода. Но они не получают большого внимания и не так важны», – сказал Алвес.

По факту смерти Астори открыто уголовное дело. В связи с трагедией часть матчей 27-го тура Серии А были перенесены.

Умер капитан «Фиорентины». Все матчи Серии А перенесены

Источник: Corrieredellosport
Франция. Лига 1 Италия. Серия А Фиорентина ПСЖ Алвес Дани Астори Давиде
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
OfaZavr
1520267157
нельзя так рассуждать, тогда потом про Алвеса так же скажут если что.
Ответить
Dimon 007
1520267310
Сказал как есть! Не у каждого хватит смелости!
Ответить
komarinskiy
1520268271
высказался честно. Многие из нас думают так же, но говорят то, что принято.
Ответить
Боцман59rus
1520268809
сказал как есть -молодец, а дежурные соболезнования это неприкрытое лицемерие... смерть любого человека трагедия и я думаю у каждого усопшего найдутся свои друзья и родственники, чтобы поскорбить и достойно проводить в последний путь
Ответить
DeStar
1520269541
да. на самом деле также думаю и я, и многие. Просто одни смерти освещаются и по ним как-то больше "принятно " скорбить. Мол чем больше людей знало( не обязательно лично) умершего человека, тем якобы человек был "ценней"... .
Ответить
Pourport
1520271148
Хаотично это да,не поспоришь!Да вот только человек из сна не вышел перед игрой,что само по се трагедия!Да и чего говорить,все равно известный и талантливый считался,а Алвес в - пошел после таких слов!
Ответить
compka
1520271235
Меняйте редакторов, что за заголовки пошли? Вырванные из контекста фразы полностью меняют смысл сказанного. Смерть в гостиничном номере может быть от чего угодно: передозировка наркотиками, алкоголь, допинг или его побочные эффекты при сочетании с алкоголем например, яд (чья-то месть), и т.д. В группе риска всегда оказываются те, кто ведет соответствующий образ жизни. Стоит ли их жалеть? Не от голода же пухнут, а от сытости, от постоянных тусовок, организм, и в частности сердце, не выдерживают таких нагрузок.
Ответить
ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1520272310
Что тут возмущаетесь?Алвес не оскорбил его и сказал,что не знал его и поэтому напомнил,что все мы умрем и все пишущие тут умрут.Главное смерть разбудит всех.Вы что очень потрясены смертью того,кого не знаете?Если скажите да,тогда это лицемерие.
Ответить
Avaretz
1520275313
После этих слов я зауважал Алвеса, люди скорбят когда умирает какая нибудь известность, а когда умирают тысячу людей от голода холода и войны, этого они не замечают
Ответить
mihail200606
1520275664
По сути он прав, но можно было и покорректнее сказать..коллега все таки.. Большой спорт это не только деньги,машины.. Это и потерянное здоровье. И ктото платит за это и преждевременной смертью. С каждым может случиться
Ответить
Главные новости
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
2
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
26
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
4
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
5
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
Все новости
Все новости
Виейра нашел работу в Африке
Вчера, 17:26
«Милан» заплатит 45+20 миллионов за вингера сборной Бельгии
Вчера, 11:36
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
Вчера, 00:30
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
17 августа
5
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
16 августа
16
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
16 августа
6
У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова
15 августа
1
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
15 августа
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
15 августа
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
14 августа
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14 августа
1
Определен лучший футболист России
14 августа
4
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
14 августа
3
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
14 августа
17
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
14 августа
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
13 августа
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
13 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
13 августа
7
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
13 августа
2
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
13 августа
3
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13 августа
6
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
13 августа
1
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
12 августа
5
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
12 августа
4
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+