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    Дани Алвес: «Смерть Астори? Мы не так сильно потрясены. Каждый день от голода умирают тысячи детей, но они не так важны»

    Защитник «ПСЖ» Дани Алвес высказался на тему смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори. 31-летний итальянец был найден мертвым в гостиничном номере 4 марта.

    «Мы не так сильно потрясены, потому что не знали его слишком хорошо. Думаю, с Астори произошло то, что бывает со всеми в этом хаотичном мире. Теперь Давиде в лучшем из миров.

    Однако есть тысячи детей, которые каждый день умирают от голода. Но они не получают большого внимания и не так важны», – сказал Алвес.

    По факту смерти Астори открыто уголовное дело. В связи с трагедией часть матчей 27-го тура Серии А были перенесены.

    Умер капитан «Фиорентины». Все матчи Серии А перенесены

    Источник: Corrieredellosport

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    05.03.2018 19:14
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 7 марта 2018, 00:38

      Парни это Россия...
      Своих бьем,оскорбляем...а вот помню зашел в ВК как то в обычный день,а каждый второй скорбит в ленте по стиву джопсу)))
      потому что мужик модную штуку придумал....а я уверен половине из них скажи кто такой Калашников,а они и не знают...глупые,малоначитанные люди..не имеющие ничего святого

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      Рейтинг: +166

      alexa1995 > Vlad_Tverskoy 8 марта 2018, 19:57

      Жаль что вы не знаете кто такой Хуго Шмайссер. Штуки которые придумал Джобс, несут радость и возможно тупость, но никак не смерть.

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 5 марта 2018, 21:47

      По сути он прав, но можно было и покорректнее сказать..коллега все таки.. Большой спорт это не только деньги,машины.. Это и потерянное здоровье. И ктото платит за это и преждевременной смертью. С каждым может случиться

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 5 марта 2018, 21:45

      Диз этому Алвесу

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 5 марта 2018, 21:41

      После этих слов я зауважал Алвеса, люди скорбят когда умирает какая нибудь известность, а когда умирают тысячу людей от голода холода и войны, этого они не замечают

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      Рейтинг: +29

      Belaz_72 > Avaretz 5 марта 2018, 22:20

      А что этот алвес сделал, чтобы дети не умирали каждый день???

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Avaretz 6 марта 2018, 01:08

      А почему не замечают?Потому что не знают...Если разобраться,каждый день на Земле умирает много людей...но мы же не скорбим по ним.Потому что не знаем или не хотим знать...а если бы знали,не факт что скорбили бы. Ибо не спрашивай по ком звонит колокол,он звонит по тебе...

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Avaretz 6 марта 2018, 01:11

      Не зря говорят "смерть одного человека — трагедия, смерть миллионов — статистика"...

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      Рейтинг: +232

      Sterh > Belaz_72 6 марта 2018, 10:14

      А с чего ты взял, что он должен что-то делать? Он футболист.
      Наверняка, все они жертвуют деньги на благотворительность, по крайней мере, чтоб налоги возвращать.

      -1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Avaretz 7 марта 2018, 07:49

      конечно прав он..

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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 5 марта 2018, 20:51

      Что тут возмущаетесь?Алвес не оскорбил его и сказал,что не знал его и поэтому напомнил,что все мы умрем и все пишущие тут умрут.Главное смерть разбудит всех.Вы что очень потрясены смертью того,кого не знаете?Если скажите да,тогда это лицемерие.

      6
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      Рейтинг: +1297

      compka 5 марта 2018, 20:33

      Меняйте редакторов, что за заголовки пошли? Вырванные из контекста фразы полностью меняют смысл сказанного.

      Смерть в гостиничном номере может быть от чего угодно: передозировка наркотиками, алкоголь, допинг или его побочные эффекты при сочетании с алкоголем например, яд (чья-то месть), и т.д. В группе риска всегда оказываются те, кто ведет соответствующий образ жизни. Стоит ли их жалеть? Не от голода же пухнут, а от сытости, от постоянных тусовок, организм, и в частности сердце, не выдерживают таких нагрузок.

      8
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 марта 2018, 20:32

      Хаотично это да,не поспоришь!Да вот только человек из сна не вышел перед игрой,что само по се трагедия!Да и чего говорить,все равно известный и талантливый считался,а Алвес в - пошел после таких слов!

      2
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      Рейтинг: +571

      levon_man 5 марта 2018, 20:13

      Смерти на свете много, к сожалению много. Страшно, когда умирают молодые. Пусть земля будет пухом всем ушедшим.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 5 марта 2018, 20:05

      да. на самом деле также думаю и я, и многие. Просто одни смерти освещаются и по ним как-то больше "принятно " скорбить. Мол чем больше людей знало( не обязательно лично) умершего человека, тем якобы человек был "ценней"... .

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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 5 марта 2018, 19:59

      Горе везде одинаково...

      1
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