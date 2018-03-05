Дани Алвес: «Смерть Астори? Мы не так сильно потрясены. Каждый день от голода умирают тысячи детей, но они не так важны»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес высказался на тему смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори. 31-летний итальянец был найден мертвым в гостиничном номере 4 марта.

«Мы не так сильно потрясены, потому что не знали его слишком хорошо. Думаю, с Астори произошло то, что бывает со всеми в этом хаотичном мире. Теперь Давиде в лучшем из миров.

Однако есть тысячи детей, которые каждый день умирают от голода. Но они не получают большого внимания и не так важны», – сказал Алвес.

По факту смерти Астори открыто уголовное дело. В связи с трагедией часть матчей 27-го тура Серии А были перенесены.

Умер капитан «Фиорентины». Все матчи Серии А перенесены