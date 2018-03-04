Прокурор Удине назвал причину смерти Астори

«Бомбардир» писал о смерти 31-летнего капитана «Фиорентины» Давиде Астори. Итальянский защитник был найден мертвым в гостиничном номере Удине, куда команда приехала на матч с 27 тура чемпионата Италии с «Удинезе».

Ранее издание Repubblica сообщило, что Астори умер от остановки сердца. Конкретной причины редакция не указала.

«Мы считаем, что игрок умер от остановки сердца естественного характера.

Странно, что это случилось с профессиональным спортсменом, который регулярно проходил обследования и врачи не нашли у него болезни», – сказал прокурор города Антонио Де Николо.

Соболезнования в связи со смертью Астори выразили ряд клубов и футболистов. Руководство Серии А отменило все сегодняшние матчи.

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон обратился к двухлетней дочке Астори Виттории.