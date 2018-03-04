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    Прокурор Удине назвал причину смерти Астори

    «Бомбардир» писал о смерти 31-летнего капитана «Фиорентины» Давиде Астори. Итальянский защитник был найден мертвым в гостиничном номере Удине, куда команда приехала на матч с 27 тура чемпионата Италии с «Удинезе».

    Ранее издание Repubblica сообщило, что Астори умер от остановки сердца. Конкретной причины редакция не указала.

    «Мы считаем, что игрок умер от остановки сердца естественного характера.

    Странно, что это случилось с профессиональным спортсменом, который регулярно проходил обследования и врачи не нашли у него болезни», – сказал прокурор города Антонио Де Николо.

    Соболезнования в связи со смертью Астори выразили ряд клубов и футболистов. Руководство Серии А отменило все сегодняшние матчи.

    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон обратился к двухлетней дочке Астори Виттории.

    Источник: Football Italia

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    04.03.2018 17:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 5 марта 2018, 03:10

      Жалко, что такие талантливые игроки иногда покидают наш мир так рано.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 5 марта 2018, 00:36

      Всё как то странно.Человеку 31 год,он профессиональный футболист,каждый раз проходил обследования и ничего не было найдено!!!!
      Должно быть и другая причина имеется!!!Ждём-с,господа!!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 марта 2018, 19:29

      вот именно странно что врачи ничего не нашли у него, хотя бы каке-то признаки. очень жаль... соболезную...

      6
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 марта 2018, 18:53

      Мои соболезнования. Хорошо запомнил Астори по его игре за "Рому" в эпоху Руди Гарсии.
      Чудовищная несправедливость судьбы. Но бывает всякое. В том числе и непредсказуемое. Врачи и современная аппаратура тоже не всесильны.

      6
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 4 марта 2018, 18:39

      такое бывает со спортсменами...у каждого свой моторесурс...светлая память диего!

      3
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      ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit > Бубновский 4 марта 2018, 18:49

      Его звали Давиде, а Диего - это кто?

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 марта 2018, 18:30

      Светлая Ему Память!

      3
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 4 марта 2018, 17:55

      Очень странно.

      1
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