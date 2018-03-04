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Прокурор Удине назвал причину смерти Астори

4 марта 2018, 17:45
8

«Бомбардир» писал о смерти 31-летнего капитана «Фиорентины» Давиде Астори. Итальянский защитник был найден мертвым в гостиничном номере Удине, куда команда приехала на матч с 27 тура чемпионата Италии с «Удинезе».

Ранее издание Repubblica сообщило, что Астори умер от остановки сердца. Конкретной причины редакция не указала.

«Мы считаем, что игрок умер от остановки сердца естественного характера.

Странно, что это случилось с профессиональным спортсменом, который регулярно проходил обследования и врачи не нашли у него болезни», – сказал прокурор города Антонио Де Николо.

Соболезнования в связи со смертью Астори выразили ряд клубов и футболистов. Руководство Серии А отменило все сегодняшние матчи.

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон обратился к двухлетней дочке Астори Виттории.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Фиорентина Астори Давиде
Комментарии (8)
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iBragim2102
1520175328
Очень странно.
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ЖОРРО
1520177406
Светлая Ему Память!
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Бубновский
1520177995
такое бывает со спортсменами...у каждого свой моторесурс...светлая память диего!
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cska-62
1520178805
Мои соболезнования. Хорошо запомнил Астори по его игре за "Рому" в эпоху Руди Гарсии. Чудовищная несправедливость судьбы. Но бывает всякое. В том числе и непредсказуемое. Врачи и современная аппаратура тоже не всесильны.
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OfaZavr
1520180998
вот именно странно что врачи ничего не нашли у него, хотя бы каке-то признаки. очень жаль... соболезную...
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Татарин за ЦСКА
1520199386
Всё как то странно.Человеку 31 год,он профессиональный футболист,каждый раз проходил обследования и ничего не было найдено!!!! Должно быть и другая причина имеется!!!Ждём-с,господа!!!!
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ribavadim
1520208606
Жалко, что такие талантливые игроки иногда покидают наш мир так рано.
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