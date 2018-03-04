Кришито и Паредес выразили соболезнования в связи со смертью Астори

Футболисты «Зенита» Доменико Кришито и Леандро Паредес прокомментировали новость о смерти Давиде Астори.

Защитник «Фиорентины» умер в гостиничном номере, где команда остановилась перед матчем 27 тура Серии А против «Удинезе».

«Потрясен этой ужасной новостью. Буду помнить тебя с этой улыбкой!» – написал в инстаграме Кришито.

«До сих пор не могу в это поверить. Мои мысли с его семьей. Покойся с миром», – написал аргентинец.

Согласно пресс-службе «фиалок», Астори умер во сне.

В связи с событием были отменены все сегодняшние матчи Серии А.