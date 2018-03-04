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    Кришито и Паредес выразили соболезнования в связи со смертью Астори

    Футболисты «Зенита» Доменико Кришито и Леандро Паредес прокомментировали новость о смерти Давиде Астори.

    Защитник «Фиорентины» умер в гостиничном номере, где команда остановилась перед матчем 27 тура Серии А против «Удинезе».

    «Потрясен этой ужасной новостью. Буду помнить тебя с этой улыбкой!» – написал в инстаграме Кришито.

    «До сих пор не могу в это поверить. Мои мысли с его семьей. Покойся с миром», – написал аргентинец.

    Согласно пресс-службе «фиалок», Астори умер во сне.

    В связи с событием были отменены все сегодняшние матчи Серии А.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    04.03.2018 15:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 4 марта 2018, 17:58

      Паредес при чем тут?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg > iBragim2102 4 марта 2018, 19:19

      Играл против него

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56

      tim_73 > iBragim2102 4 марта 2018, 19:23

      Он как бы играл в Серии А за Рому и с ним они сталкивались на поле. Вывод: он был знаком с ним и выразил свои соболезнования.

      Ещё вопросы?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +64

      LaMagica > iBragim2102 5 марта 2018, 10:31

      в 2015 они оба играли за Рому, почему тебя комментарии Кришито тогда не удивили?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 4 марта 2018, 16:36

      печально...

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 4 марта 2018, 15:46

      Земля пухом....

      1
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