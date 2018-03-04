Repubblica: Астори умер из-за остановки сердца

Жаль что умирают такие футболисты в рассвете сил.
Издание Repubblica сообщило подробности смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори.
«Сегодня утром 31-летний защитник не пришел на завтрак команды и тренерского штаба. Член штаба поднялся в его номер и обнаружил Астори мертвым.
Последним человеком, с которым он общался, был вратарь Марко Спортиелло – вчера они играли в PlayStation», – цитирует источник Calciomercato.
В заметке также указано, что Астори скончался от остановки сердца. О ее причинах не сообщается.
Напомним, итальянец умер во сне. У него осталась девушка Франческа Фиоретти и двухлетняя дочь Виттория.
В связи с событием руководство Серии А отменило все воскресные матчи.
Ранее соболезнования в связи со смертью Астори выразил вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.