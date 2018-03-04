Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Repubblica: Астори умер из-за остановки сердца

    Издание Repubblica сообщило подробности смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори.

    «Сегодня утром 31-летний защитник не пришел на завтрак команды и тренерского штаба. Член штаба поднялся в его номер и обнаружил Астори мертвым.

    Последним человеком, с которым он общался, был вратарь Марко Спортиелло – вчера они играли в PlayStation», – цитирует источник Calciomercato.

    В заметке также указано, что Астори скончался от остановки сердца. О ее причинах не сообщается.

    Напомним, итальянец умер во сне. У него осталась девушка Франческа Фиоретти и двухлетняя дочь Виттория.

    В связи с событием руководство Серии А отменило все воскресные матчи.

    Ранее соболезнования в связи со смертью Астори выразил вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2018 17:21
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 19:25

      Жаль что умирают такие футболисты в рассвете сил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 марта 2018, 18:36

      Очень жаль парня ! Близкие держитесь !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 4 марта 2018, 17:30

      Как тогда он прошел медобследование перед стартом чемпионата, сейчас такие примочки у клубов, в сфере медицины, которые все болезни определяют, а семье крепится ушел один из лучших деферов Италии

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11