Repubblica: Астори умер из-за остановки сердца

Издание Repubblica сообщило подробности смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори.

«Сегодня утром 31-летний защитник не пришел на завтрак команды и тренерского штаба. Член штаба поднялся в его номер и обнаружил Астори мертвым.

Последним человеком, с которым он общался, был вратарь Марко Спортиелло – вчера они играли в PlayStation», – цитирует источник Calciomercato.

В заметке также указано, что Астори скончался от остановки сердца. О ее причинах не сообщается.

Напомним, итальянец умер во сне. У него осталась девушка Франческа Фиоретти и двухлетняя дочь Виттория.

В связи с событием руководство Серии А отменило все воскресные матчи.

Ранее соболезнования в связи со смертью Астори выразил вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.