Буффон – двухлетней дочке Астори: «Твой папа был замечательным человеком»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выразил соболезнования в связи со смертью защитника «Фиорентины» Давиде Астори.

«Прощай, дорогой Асто.

Я редко высказываюсь о людях на публике, потому что всегда считал, что вся красота и уникальность отношений состоит в том, чтобы не выставлять их напоказ.

В твоем случае я сделаю исключение, ведь у тебя осталась молодая жена и другие члены семьи, которые сейчас, безусловно, страдают. Особенно – твоя маленькая девочка, которая должна знать, что ее папа был замечательным человеком.

Ты был одним из тех, кто сохранил такие древние ценности этого мира как альтруизм, образованность и уважение к другим людям. Ты был одним из лучших спортсменов, которых я встречал.

Покойся с миром», – написал Буффон в инстаграме.

Напомним, 31-летний Астори скончался во сне, находясь гостинице в Удине, где «фиалки» остановились перед матчем 27 тура чемпионата Италии. В связи с событием руководство лиги отменило все воскресные матчи.