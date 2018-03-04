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    Буффон – двухлетней дочке Астори: «Твой папа был замечательным человеком»

    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выразил соболезнования в связи со смертью защитника «Фиорентины» Давиде Астори.

    «Прощай, дорогой Асто.

    Я редко высказываюсь о людях на публике, потому что всегда считал, что вся красота и уникальность отношений состоит в том, чтобы не выставлять их напоказ.

    В твоем случае я сделаю исключение, ведь у тебя осталась молодая жена и другие члены семьи, которые сейчас, безусловно, страдают. Особенно – твоя маленькая девочка, которая должна знать, что ее папа был замечательным человеком.

    Ты был одним из тех, кто сохранил такие древние ценности этого мира как альтруизм, образованность и уважение к другим людям. Ты был одним из лучших спортсменов, которых я встречал.

    Покойся с миром», – написал Буффон в инстаграме.

    Напомним, 31-летний Астори скончался во сне, находясь гостинице в Удине, где «фиалки» остановились перед матчем 27 тура чемпионата Италии. В связи с событием руководство лиги отменило все воскресные матчи.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    04.03.2018 16:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +188

      W.Wayt 5 марта 2018, 19:59

      А в другой ветке написано что двухнедельная дочь?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 5 марта 2018, 00:38

      Черт,ну как же жаль осознавать,что футболист такого калибра покинул этот грешный мир.Пусть земля будет пухом!!!

      -1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 марта 2018, 23:09

      Что буффон что икер... они звезды и лутчие... человечность всегда при себе

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 марта 2018, 18:31

      Светлая память Астори!Ну а Буффону очередной респект!

      2
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 4 марта 2018, 16:36

      Буффон-красава! Я этого футболиста не знал, но у меня аж слёзы навернулись от его слов! А парню этому царство небесное.....

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