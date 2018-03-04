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    «Удинезе»: «Приносим глубокие соболезнования семье Астори»

    Пресс-служба «Удинезе» от имени клуба отреагировала на новость о смерти Давиде Астори.

    Защитник «Фиорентины» умер в гостиничном номере, куда команда приехала на матч 27 тура Серии А против клуба из Удины.

    «Удинезе» глубоко поражен трагической и неожиданной смертью Давиде Астори. Мы присоединяемся к семье, друзьям, одноклубникам и всему клубу «Фиорентина» и выражаем им свои глубокие соболезнования», – говорится в сообщении.

    Сообщалось, что итальянец умер во сне.

    Из-за смерти Астори перенесены все сегодняшние матчи чемпионата Италии.

    Источник: ФК «Удинезе»

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    04.03.2018 15:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 4 марта 2018, 16:22

      Покойся с миром.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      Timoor8607 4 марта 2018, 16:17

      RIP

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      Kuban-Krasnodar 4 марта 2018, 16:05

      Этот тот,кого сватали в РФПЛ часто?Жесть...Соболезную

      1
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    • ...
      Рейтинг: +380

      Гуус 4 марта 2018, 15:32

      Да жесть просто, соболезную его семье.

      -1
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