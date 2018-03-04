«Удинезе»: «Приносим глубокие соболезнования семье Астори»

Пресс-служба «Удинезе» от имени клуба отреагировала на новость о смерти Давиде Астори.

Защитник «Фиорентины» умер в гостиничном номере, куда команда приехала на матч 27 тура Серии А против клуба из Удины.

«Удинезе» глубоко поражен трагической и неожиданной смертью Давиде Астори. Мы присоединяемся к семье, друзьям, одноклубникам и всему клубу «Фиорентина» и выражаем им свои глубокие соболезнования», – говорится в сообщении.

Сообщалось, что итальянец умер во сне.

Из-за смерти Астори перенесены все сегодняшние матчи чемпионата Италии.