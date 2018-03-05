Матчи Серии А, перенесенные из-за смерти Астори, пройдут 14 марта и 9 мая, финал Кубка Италии – 20 мая

В понедельник, 5 марта, состоится обсуждение клубами итальянской Серии А новых дат для проведения семи матчей 27-го тура национального чемпионата, которые были отложены из-за смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори.

Больше всего вопросов вызывает миланское дерби, так как «Милан» в ближайшее время сыграет в 1/8 финала Лиги Европы с «Арсеналом», а 9 мая – в финале Кубка Италии с «Ювентусом». Рассматривается вариант его переноса именно на 9 мая (вместо кубка), а игра с «Юве» – на 20 мая.

Другие шесть игр Серии А («Дженоа» – «Кальяри», «Аталанта» – «Сампдория», «Беневенто» – «Верона», «Торино» – «Кротоне», «Удинезе» – «Фиорентина», «Кьево» – «Сассуоло») могут состояться в среду, 14 марта, но при этом их нельзя проводить вечером одновременно с матчами Лиги чемпионов.

Кроме того, в этот день не сможет сыграть «Аталанта», поскольку на эту дату уже назначен ее перенесенный матч с «Ювентусом».