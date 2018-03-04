Умер капитан «Фиорентины». Все матчи Серии А перенесены

Скончался 31-летний защитник Давиде Астори.

Защитника «Фиорентины» Давиде Астори нашли мертвым в отеле. Итальянские СМИ предполагают, что он скончался во сне. Сегодня «Фиорентина» должна была играть на выезде с «Удинезе», но матча не будет. Все остальные воскресные игры, включая миланское дерби, перенесены. Италия скорбит.

Вероятной причиной смерти игрока клуб называет «внезапную болезнь».

twit text — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 4 марта 2018 г.

При этом 31-летний Астори никогда не испытывал серьезных проблем со здоровьем. Либо о них не сообщалось широкой публике. Самого Астори знают по выступлениям за «Рому», «Кальяри» и «Фиорентину». Его воспитывал «Милан», а в последнее время Астори был капитаном «Фиорентины». Еще на его счету есть 14 матчей в сборной Италии. Иногда Давиде выигрывал конкуренцию даже у защитников «Ювентуса».

Смерть такого футболиста близка людям по всему миру. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не остался в стороне. «С болью узнал, что случилось с Давиде Астори. Обнимаю «Фиорентину» и выражаю соболезнования его семье», – высказал Манчини.

twit text — Roberto Mancini (@robymancio) 4 марта 2018 г.

На смерть Астори отреагировал его бывший партнер по «Кальяри» и «Роме» Раджа Наингголан. Он назвал Астори большим футболистом и человеком. «Мыслями я с его семьей и близкими. Покойся с миром», – написал Наингголан.

text Публикация от text (@radjanainggolan.4) Мар 4, 2018 в 3:12 PST

«Рома» тоже отреагировала на трагедию. В клубе потрясены случившимся.

twit text — AS Roma (@OfficialASRoma) 4 марта 2018 г.

«В нашей форме ты добился своей мечты, забивал голы в сборной, был отважным капитаном. Ты любил наших людей и нашу землю. Здравствуй, Давиде!» – написано в обращении «Кальяри».

twit text — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 4 марта 2018 г.

«Удинезе» глубоко поражен трагической и неожиданной смертью Давиде Астори. Мы присоединяемся к семье, друзьям, одноклубникам и всему клубу «Фиорентина» и выражаем им свои глубокие соболезнования», – говорится в сообщении соперника «Фиорентины».

twit text — Udinese Calcio (@Udinese_1896) 4 марта 2018 г.

«Мальчик, влюбленный в футбол и в жизнь, вырос месте с нами», – вспомнили в «Милане».

twit text — AC Milan (@acmilan) 4 марта 2018 г.

Новости затронули даже Англию. «Мы глубоко огорчены новостью о ранней смерти Давиде Астори. Мысли всех в клубе с его семьей и друзьями в это трудное время», – написано в твиттере «Тоттенхэма».

twit text — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 4 марта 2018 г.

Фабио Каннаваро тоже был защитником. И сейчас он не остался в стороне. «Покойся с миром, Давиде», – написал Фабио.