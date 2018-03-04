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    Умер капитан «Фиорентины». Все матчи Серии А перенесены


    3.1
    Голосов: 7
    04.03.2018 15:15
    Скончался 31-летний защитник Давиде Астори.

    Защитника «Фиорентины» Давиде Астори нашли мертвым в отеле. Итальянские СМИ предполагают, что он скончался во сне. Сегодня «Фиорентина» должна была играть на выезде с «Удинезе», но матча не будет. Все остальные воскресные игры, включая миланское дерби, перенесены. Италия скорбит.

    Вероятной причиной смерти игрока клуб называет «внезапную болезнь».

    При этом 31-летний Астори никогда не испытывал серьезных проблем со здоровьем. Либо о них не сообщалось широкой публике. Самого Астори знают по выступлениям за «Рому», «Кальяри» и «Фиорентину». Его воспитывал «Милан», а в последнее время Астори был капитаном «Фиорентины». Еще на его счету есть 14 матчей в сборной Италии. Иногда Давиде выигрывал конкуренцию даже у защитников «Ювентуса».

    Смерть такого футболиста близка людям по всему миру. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не остался в стороне. «С болью узнал, что случилось с Давиде Астори. Обнимаю «Фиорентину» и выражаю соболезнования его семье», – высказал Манчини.

    На смерть Астори отреагировал его бывший партнер по «Кальяри» и «Роме» Раджа Наингголан. Он назвал Астори большим футболистом и человеком. «Мыслями я с его семьей и близкими. Покойся с миром», – написал Наингголан.

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    Публикация от text (@radjanainggolan.4)

    «Рома» тоже отреагировала на трагедию. В клубе потрясены случившимся.

    «В нашей форме ты добился своей мечты, забивал голы в сборной, был отважным капитаном. Ты любил наших людей и нашу землю. Здравствуй, Давиде!» – написано в обращении «Кальяри».

    «Удинезе» глубоко поражен трагической и неожиданной смертью Давиде Астори. Мы присоединяемся к семье, друзьям, одноклубникам и всему клубу «Фиорентина» и выражаем им свои глубокие соболезнования», – говорится в сообщении соперника «Фиорентины».

    «Мальчик, влюбленный в футбол и в жизнь, вырос месте с нами», – вспомнили в «Милане».

    Новости затронули даже Англию. «Мы глубоко огорчены новостью о ранней смерти Давиде Астори. Мысли всех в клубе с его семьей и друзьями в это трудное время», – написано в твиттере «Тоттенхэма».

    Фабио Каннаваро тоже был защитником. И сейчас он не остался в стороне. «Покойся с миром, Давиде», – написал Фабио.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 7
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +61

      alex.sash1974 28 апреля 2018, 21:02

      Просто жесть.Жалко игрока

      0
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 5 марта 2018, 15:11

      Царство небесное. Жалко терять молодых и хороших людей

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 5 марта 2018, 09:41

      Мои соболезнования

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 5 марта 2018, 07:44

      самая неожиданая новость.....блин мне реально жаль, хороший футболист...... земля тебе пухом Астори.....

      1
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 5 марта 2018, 07:11

      очень жаль... покойся с миром!

      1
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      Рейтинг: +55

      Batiqol 5 марта 2018, 04:10

      Покойся с миром наш капитан ! Ты всегда останешься в наших сердцах Давид .

      1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 5 марта 2018, 04:01

      Печально... Многие мечтают умереть во сне, без боли и понимания случившегося.... Но он ушел молодым, на пике карьеры.... RIP Давиде...

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 марта 2018, 23:04

      Смерть... единственная вещь... приходит не ожидано... один день все там будут... человек с добрым сердцем

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 4 марта 2018, 20:52

      Соболезнования...

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 4 марта 2018, 20:46

      Покойся с миром.смерть в 31 год-это крайне печально.Соболезнования родным и близким!!!

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